ANSES confirmó quiénes cobrarán más de $2.300.000 en enero 2026 y quiénes reciben bono

Jubilación mínima: $349.401,58

Jubilación máxima: $2.351.141,84

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $279.443,60

De este modo, solo quienes cobran la jubilación máxima del sistema previsional superarán los $2.300.000 en enero 2026, sin ningún tipo de refuerzo adicional.

Quiénes cobrarán más de $2.300.000 en enero

El haber superior a los $2.300.000 está reservado exclusivamente para:

Jubilados que perciben el haber máximo del sistema previsional.

Este grupo no accede a bonos ni refuerzos, ya que sus ingresos superan ampliamente los topes establecidos por ANSES para recibir ayudas extraordinarias.

ANSES_AUH

Bono de $70.000: quiénes lo reciben en enero

ANSES ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que se abonará junto con los haberes de enero, aunque no alcanza a todos los jubilados y pensionados.

El refuerzo está destinado a:

Jubilados que cobran la jubilación mínima .

Beneficiarios de la PUAM .

Titulares de Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez.

Quedan excluidos del bono quienes perciben la jubilación máxima.

Cuánto se cobra en enero 2026 con el bono incluido

Con el refuerzo extraordinario, los ingresos finales quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $349.401,58 + $70.000 = $419.401,58

PUAM: $279.443,60 + $70.000 = $349.443,60

PNC por invalidez o vejez: $279.443,60 + $70.000 = $349.443,60

En los casos en los que el haber supere levemente la mínima, ANSES abonará un bono proporcional, con el objetivo de que el ingreso total alcance un piso determinado.

La estrategia de ANSES para 2026: aumentos mensuales y bonos focalizados

Desde el organismo previsional explicaron que durante 2026 continuará el esquema de ajustes mensuales atados a la inflación, combinado con bonos focalizados en los sectores de menores ingresos.

El objetivo es amortiguar el impacto de la suba de precios sin extender los refuerzos a los haberes más altos, que ya cuentan con una actualización plena por movilidad.

Calendario de pagos de enero

El pago de jubilaciones y pensiones de enero 2026 se realizará según la terminación del DNI, como ocurre habitualmente, e incluirá tanto los haberes mensuales como el bono extraordinario para quienes corresponda.