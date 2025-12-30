Atención AUH y SUAF: ANSES confirma el pago de $81.000 extra en enero

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive .

Personas gestantes a partir del tercer mes de embarazo que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) .

Familias con hijos con discapacidad que perciben AUH, sin límite de edad .

Madres que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) por siete hijos o más.

En todos los casos, no es necesario realizar trámites ni anotarse. El pago se habilita automáticamente siempre que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente cargados en ANSES.

¿Quiénes cobran los $81.936 extra de ANSES en enero de 2026?

El monto máximo de la Tarjeta Alimentar vigente en enero de 2026 es de $108.062. Ese refuerzo corresponde a:

Familias con tres o más hijos que cobran la AUH.

Madres con PNC por siete hijos o más, que perciben el mismo importe.

Este dinero no reemplaza a la AUH ni a otras asignaciones, sino que se suma como un ingreso adicional destinado exclusivamente a la compra de alimentos.

ANSES_AUH ANSES define enero 2026 con aumento y fechas de cobro

Cuánto se paga por la Tarjeta Alimentar ANSES en enero 2026

Los montos del programa se mantienen sin cambios para el primer mes del año y varían según la cantidad de hijos:

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Personas gestantes que cobran AUE: $52.250

El pago se acredita todos los meses mientras se conserve la condición de beneficiario y se mantenga actualizada la información en el sistema.

Cómo saber si cobro la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026

La consulta es simple y puede realizarse de forma online, sin turno previo. Para verificar si el beneficio está activo, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL o DNI y Clave de la Seguridad Social .

Ir a la sección “Consultar” .

El sistema informará si el titular cobra la Tarjeta Alimentar y el monto correspondiente.

También se puede revisar desde el menú “Hijos” > “Mis Asignaciones”, donde figuran todas las prestaciones vigentes asociadas al grupo familiar.

Cómo se acredita la Tarjeta Alimentar ANSES en enero

El refuerzo alimentario se deposita de manera directa:

En la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH, la AUE o la PNC.

En la misma fecha de pago, según el calendario oficial de ANSES.

No se entrega una tarjeta física nueva. El dinero se utiliza con la tarjeta de débito habitual y puede retirarse o gastarse como cualquier otro saldo disponible.

Calendario de pagos: cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en enero 2026

Las fechas de acreditación dependen del beneficio principal y de la terminación del DNI del titular. El cronograma completo puede consultarse a través de:

El sitio oficial de ANSES

Mi ANSES, desde la web o la aplicación móvil

Qué es la Tarjeta Alimentar ANSES y para qué sirve

La Tarjeta Alimentar es una herramienta del Estado nacional destinada a garantizar el acceso a la alimentación básica en hogares con niñas, niños, adolescentes y personas gestantes en situación de vulnerabilidad.

El dinero está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas y se complementa con otras prestaciones como la AUH, el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días y las Asignaciones Familiares.

Mantener los datos familiares actualizados en ANSES es clave para no perder este refuerzo mensual que, en muchos hogares, representa uno de los ingresos más importantes del mes.