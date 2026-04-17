Se oficializa el bono para los jubilados con 30 años de aportes

Esto implica que cada dato de inflación no solo refleja lo que ya ocurrió en la economía, sino que anticipa cuánto cobrarán millones de argentinos semanas después.

Para mayo, el dato de marzo es el que entra en juego. Aunque el índice oficial fue del 3,38%, en la práctica el ajuste que aplicará el organismo previsional se ubicará en torno al 3,8%, debido a criterios de redondeo y cálculo interno que suelen agregar algunas décimas adicionales.

Este mecanismo tiene como objetivo central evitar un deterioro abrupto del poder adquisitivo, aunque en contextos inflacionarios persistentes, muchas veces los aumentos corren por detrás de los precios reales de la economía.

Cuánto subirán los haberes: los nuevos valores desde mayo

Con la actualización ya definida, los haberes previsionales tendrán un incremento que impactará directamente en los ingresos de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.

La jubilación mínima pasará de $380.319 a $393.174,10, marcando una suba nominal que, si bien acompaña la inflación, continúa siendo objeto de debate en términos de suficiencia.

Pero el dato más relevante no está únicamente en el haber base, sino en la política de refuerzos que el Gobierno decidió mantener.

El rol del bono: un complemento clave para sostener ingresos

Al igual que en meses anteriores, se confirmó la continuidad de un bono extraordinario de $70.000, destinado principalmente a quienes perciben los ingresos más bajos del sistema.

De esta manera, ningún jubilado que cobre la mínima recibirá menos de $463.174,10 en mayo, sumando haber y refuerzo.

Este esquema busca recomponer parcialmente los ingresos de los sectores más vulnerables, aunque también introduce una distorsión: quienes perciben haberes apenas superiores a la mínima reciben un complemento menor o directamente no acceden al bono completo.

En términos prácticos, el bono funciona bajo estas reglas:

Se paga automáticamente junto con el haber mensual

No requiere inscripción ni trámite adicional

Se deposita en la misma cuenta bancaria habitual

Se ajusta de forma proporcional para quienes superan la mínima

Así, el sistema establece un piso de ingresos, pero también genera una suerte de “zona gris” para quienes quedan apenas por encima del umbral.

Cómo quedan los ingresos según cada prestación

El impacto del aumento no se limita a los jubilados del régimen general. También alcanza a otras prestaciones sociales que dependen del sistema previsional.

Los valores estimados para mayo quedan configurados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $393.174,10 + $70.000 = $463.174,10

$393.174,10 + $70.000 = Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.539,28 + $70.000 = $384.539,28

$314.539,28 + $70.000 = Pensiones no contributivas: $275.221,87 + $70.000 = $345.221,87

$275.221,87 + $70.000 = Pensión para madres de siete hijos: $393.174,10 + $70.000 = $463.174,10

$393.174,10 + $70.000 = Asignación Universal por Hijo (AUH): $141.285,31

AUH por discapacidad: $460.044,10

Estos números reflejan una estructura en la que el bono sigue siendo determinante para alcanzar niveles de ingreso más cercanos a la realidad económica, especialmente en los segmentos más bajos.

El calendario de pagos: cuándo se cobra en mayo

Mientras se termina de liquidar el calendario de abril, el cronograma de pagos para mayo ya está definido, siguiendo la lógica habitual de segmentación por terminación de DNI.

Jubilaciones mínimas

DNI terminado en 0: desde el 11 de mayo

DNI terminado en 1: desde el 12 de mayo

DNI terminado en 2: desde el 13 de mayo

DNI terminado en 3: desde el 14 de mayo

DNI terminado en 4: desde el 15 de mayo

DNI terminado en 5: desde el 18 de mayo

DNI terminado en 6: desde el 19 de mayo

DNI terminado en 7: desde el 20 de mayo

DNI terminado en 8: desde el 21 de mayo

DNI terminado en 9: desde el 21 de mayo

Haberes superiores a la mínima

DNI 0 y 1: desde el 22 de mayo

DNI 2 y 3: desde el 26 de mayo

DNI 4 y 5: desde el 27 de mayo

DNI 6 y 7: desde el 28 de mayo

DNI 8 y 9: desde el 29 de mayo

Pensiones no contributivas

DNI 0 y 1: desde el 11 de mayo

DNI 2 y 3: desde el 12 de mayo

DNI 4 y 5: desde el 13 de mayo

DNI 6 y 7: desde el 14 de mayo

DNI 8 y 9: desde el 15 de mayo

Este esquema escalonado permite organizar los pagos y evitar saturaciones en el sistema bancario, aunque para muchos beneficiarios la fecha exacta de cobro sigue siendo un dato crucial en la administración de su economía diaria.

Entre la inflación y los ingresos: una carrera que no se detiene

El trasfondo de este ajuste vuelve a poner en evidencia una problemática estructural: la dificultad de los ingresos previsionales para ganarle a la inflación.

Aunque el mecanismo de actualización mensual representa una mejora frente a esquemas anteriores más espaciados, la dinámica inflacionaria argentina genera que los aumentos lleguen con rezago.

En ese contexto, los bonos funcionan como una herramienta de emergencia más que como una solución estructural. Son, en esencia, parches que buscan compensar un sistema tensionado por la macroeconomía.

Para millones de jubilados, cada anuncio de inflación no es solo un dato técnico: es una señal directa sobre cuánto rendirá su ingreso en las semanas siguientes.