Al mismo tiempo, destacó el profesionalismo de Nelson. "Alguien me dijo por ahí 'ha sido despectivo'. Yo no creo que haya sido despectivo. Creo que el lenguaje, la pluma de Nelson Castro, quienes conocemos la trayectoria de él, y su descripción narrativa ha sido tal cual ha visto", sostuvo firme.

Pero eso no fue todo, porque además expuso las enormes diferencias que hay en todo Perú. "Hay un contraste no solamente en la ciudad de Chiclayo, hay muchas ciudades en el Perú donde hay muchos contrastes. Por ejemplo en la ciudad de Lima, donde es muy famoso un muro que divide entre una de las ciudades más pudientes y ricas de los barrios, que es La Molina, contra la pobreza extrema donde están las casa hacinadas de tierra", ejemplificó.

Asimismo, señaló que en Chiclayo lo que describió Nelson Castro fue una "Universidad Católica muy bien construida, unas aulas muy imponentes", y que al caminar unas pocas cuadras "te encuentras con calles de tierra, con casas a medio hacer", y remarcó es que "eso es una verdad".

"Yo sé que hay muchos compatriotas que no comparten esta opinión y que dicen que tendría que haber descrito lo bonito. Yo sé que la ciudad de Chiclayo tiene cosas muy atractivas, tiene turismo, tiene gastronomía, pero yo creo que deberíamos haber salido a defender la ciudad sobre por qué tenemos esas calles de tierra", argumentó con una clara visión crítica de la coyuntura socioeconómica de su país.

"Yo le pregunto a los ciudadanos peruanos dónde está el millón de soles (moneda local) que el Estado peruano le dio al gobernador Jorge Pérez. Me da vergüenza que el gobernador sea tan caradura de salir a criticarlo", concluyó enfática Cunyarache.

Qué dijo Neslon Castro en medio de la furia de Perú por sus dichos sobre Chiclayo

Después de quedar en el centro de una fuerte controversia en Perú por sus comentarios sobre la ciudad de Chiclayo durante la cobertura de la visita del papa León XIV, Nelson Castro rompió el silencio y dejó en claro que no piensa retractarse de sus palabras.

Desde su programa en Radio Rivadavia, el periodista respondió a las críticas y defendió su derecho a expresarse. "Yo soy un sujeto de crítica, estoy acostumbrado a esto y es algo que defiendo. Nunca me enojo y mucho menos cuando no tengo nada que rectificar, aclarar y demás. Soy un profundo defensor de la libertad de expresión de todos, así que yo defiendo a los que me critican", aseguró.

Además, ratificó sus declaraciones y recordó que también había destacado las virtudes de los habitantes del país vecino. "Lo que dije lo ratifico plenamente. De la gente de Perú agradecí su servicialidad, generosidad, hospitalidad y educación. Y no es lo que digo ahora, vayan y escuchen las grabaciones. Junto con esto, también mostré la pobreza que había en Chiclayo", sostuvo.

Cabe recordar que Castro había descrito a la ciudad como "precaria, mugre, todas casas a medio terminar y humilde", expresiones que despertaron una fuerte indignación.

Al explicar sus dichos, volvió a defender su descripción: "Uno sale de la Universidad de Chiclayo y enfrente te encontrás con la pobreza. Yo utilicé la palabra mugre que a muchos molestó, lamentablemente no hay palabras lindas para describir realidades feas. ¿Qué otras palabras podés utilizar para una realidad fea? Ninguna, cualquier sinónimo es feo", argumentó.

También respondió al enojo del alcalde de Chiclayo, quien cuestionó sus declaraciones. "Esto generó el enojo del alcalde de Chiclayo. ¿Y qué me va a decir? ¿Qué bien que estuvo? Veo que ahí hubo una descalificación y demás", expresó.

Y agregó: "Le mando un saludo, lo entiendo perfectamente, nuestro trabajo es mostrar estas realidades como mostramos siempre. Entonces es más fácil enojarse conmigo que arreglar la calle, asfaltarla y ponerle luminosidad. Me va a encantar como una muestra de amor propio que mañana esa calle está asfaltada, limpia e iluminada y me va a encantar".

Por último, aclaró el gesto que se viralizó durante la canción Alma Misionera: "Todos los que me conocen saben que yo no bebo alcohol, no digo palabras obscenas ni hago gestos obscenos. A mí me emocionó tanto que se cantara Alma Misionera e hice un gesto que siempre hago llevándome el puño al corazón de agradecimiento y emoción".

Video: Lape Club Social (América Tv).