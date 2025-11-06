Nuevos montos para SUAF de ANSES: cuánto debo ganar para cobrar la asignación familiar en noviembre

Empleados en relación de dependencia del sector público o privado.

Monotributistas de todas las categorías vigentes.

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) .

Personas que cobran la Prestación por Desempleo .

Titulares que perciben haberes por medio de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) .

Excombatientes de Malvinas.

Para determinar el tipo de asignación y el monto a cobrar, ANSES realiza un cruce de datos del grupo familiar, sin tener en cuenta el estado civil ni cuál de los adultos está a cargo de los hijos.

Nuevos topes de ingresos del SUAF

Los montos actualizados son determinantes para definir el acceso a las asignaciones familiares.

Si cualquiera de los integrantes del grupo familiar supera el límite individual de ingresos, no corresponde el cobro, aun cuando el ingreso total no exceda el tope familiar.

Desde noviembre de 2025, los valores vigentes son:

Ingreso individual máximo: $2.453.609.

Ingreso familiar máximo: $4.907.218.

Cabe aclarar que la asignación por hijo con discapacidad y la ayuda escolar anual por hijo con discapacidad se pagan sin restricción de ingresos, aunque el monto se ajusta según la escala correspondiente.

Formulario Madres: cómo solicitar el cambio de titularidad

Cuando el padre o madre que tiene empleo formal no convive con el menor o no cumple con las tareas de cuidado, ANSES permite transferir el cobro del SUAF al otro adulto responsable.

Para ello debe presentarse el Formulario Madres, que no transforma la prestación en la Asignación Universal por Hijo (AUH), sino que simplemente cambia el titular del beneficio.

El trámite se realiza de manera presencial, con turno previo, en las oficinas de ANSES. Los turnos pueden gestionarse en la web oficial del organismo o comunicándose al 130.