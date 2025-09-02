En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
ALERTA BENEFICIARIOS

ANSES confirmó CAMBIOS en la AUH: cómo sabés si la podés SEGUIR COBRANDO

La ANSES definió cambios clave en el calendario de pagos de la AUH para septiembre 2025. No todos accederán al beneficio: conocé los motivos, los montos actualizados y qué documentación es obligatoria.

La ANSES confirmó el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en septiembre 2025, junto con un aumento en los montos. Sin embargo, no todos los beneficiarios podrán cobrar la prestación este mes. El organismo exige cumplir con una serie de requisitos y condiciones para mantener activa la asignación.

La AUH es una de las prestaciones sociales más importantes del país y alcanza a millones de familias. En septiembre, se aplicará un incremento del 1,9% en los haberes, lo que eleva la AUH por hijo a $33.683 y la AUH por discapacidad a $109.358. Aun así, quienes no cumplan con las normativas vigentes pueden quedar excluidos o ver retenido parte del pago.

¿Quiénes no podrán cobrar la AUH en septiembre 2025?

image.png
ANSES confirmó CAMBIOS en la AUH: cómo sabés si la podés SEGUIR COBRANDO

La ANSES detalló que no cobrarán la AUH quienes estén en alguna de estas situaciones:

  • Trabajadores registrados en relación de dependencia o monotributistas (excepto monotributo social y casas particulares).

  • Familias cuyo ingreso supere dos salarios mínimos.

  • Personas extranjeras sin residencia legal mínima de 2 años.

  • Titulares que no presenten la Libreta AUH, requisito clave para acreditar controles de salud, vacunación y escolaridad.

  • Hijos mayores de 18 años sin discapacidad o declarados en otro grupo familiar.

¿Cuáles son los nuevos montos de la AUH en septiembre 2025?

Con el aumento aplicado por la ley de movilidad, los montos actualizados de ANSES son los siguientes:

  • AUH por hijo: $33.683.

  • AUH por hijo con discapacidad: $109.358.

  • Asignación por Embarazo (AUE): $33.683.

  • Asignación por nacimiento: $49.080.

  • Asignación por adopción: $294.460.

  • Asignación por matrimonio: $73.617.

¿Qué requisitos hay que cumplir para mantener el beneficio?

Para seguir cobrando la AUH, la ANSES exige:

  • Ser argentino o tener al menos 2 años de residencia si sos extranjero.

  • Presentar DNI del titular y de los hijos.

  • Hijos menores de 18 años y solteros (sin límite de edad en casos de discapacidad).

  • Demostrar situación laboral: desocupado, trabajador informal, personal de casas particulares o monotributista social.

  • Completar y presentar la Libreta AUH cada año.

  • No superar el tope de ingresos familiares equivalente a dos SMVM.

El organismo cruza datos periódicamente con otros registros. Si los requisitos no se cumplen, el pago puede ser suspendido o retenido.

¿Qué pasa si no se entrega la Libreta AUH?

La Libreta AUH es obligatoria y debe presentarse en tiempo y forma. Este documento acredita la escolaridad y los controles de salud de los niños y es indispensable para habilitar el cobro del 20% acumulado durante el año. En caso de no entregarla, ese dinero queda retenido hasta regularizar la situación.

