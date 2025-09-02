ANSES confirmó CAMBIOS en la AUH: cómo sabés si la podés SEGUIR COBRANDO

¿Cuáles son los nuevos montos de la AUH en septiembre 2025?

Con el aumento aplicado por la ley de movilidad, los montos actualizados de ANSES son los siguientes:

AUH por hijo: $33.683.

AUH por hijo con discapacidad: $109.358.

Asignación por Embarazo (AUE): $33.683.

Asignación por nacimiento: $49.080.

Asignación por adopción: $294.460.

Asignación por matrimonio: $73.617.

¿Qué requisitos hay que cumplir para mantener el beneficio?

Para seguir cobrando la AUH, la ANSES exige:

Ser argentino o tener al menos 2 años de residencia si sos extranjero.

Presentar DNI del titular y de los hijos.

Hijos menores de 18 años y solteros (sin límite de edad en casos de discapacidad).

Demostrar situación laboral: desocupado, trabajador informal, personal de casas particulares o monotributista social.

Completar y presentar la Libreta AUH cada año.

No superar el tope de ingresos familiares equivalente a dos SMVM.

El organismo cruza datos periódicamente con otros registros. Si los requisitos no se cumplen, el pago puede ser suspendido o retenido.

¿Qué pasa si no se entrega la Libreta AUH?

La Libreta AUH es obligatoria y debe presentarse en tiempo y forma. Este documento acredita la escolaridad y los controles de salud de los niños y es indispensable para habilitar el cobro del 20% acumulado durante el año. En caso de no entregarla, ese dinero queda retenido hasta regularizar la situación.