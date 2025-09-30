Milett Figueroa reconoció cómo está la relación con Marcelo Tinelli tras la reciente separación: "Así..."

En la entrega de los Premios Martín Fierro 2025, Milett Figueroa fue una de las famosas que participó del gran evento organizado por APTRA en una noche repleta de emociones y dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.
La modelo Milett Figueroa habló en exclusiva con PrimiciasYa y se refirió a su separación de Marcelo Tinelli y explicó si sigue en contacto con el conductor.
La modelo peruana se refirió a su reciente separación de Marcelo Tinelli y contó si siguen o no en contacto, luego de que el conductor informó el final del noviazgo desde su programa de streaming.
"Estoy contenta, hay mucha gente, mucha emoción, ya estar nominada para mí es un honor como peruana venir a disfrutar con la mesa del Cantando y La Flia. Gracias a Marcelo y a todos los que me dan la oportunidad de poder trabajar en lo que nos gusta", indicó Milett Figueroa dede el Hotel Hilton.
Y consultada por su separación de Marcelo Tinelli, la modelo reconoció cómo se encuentra: "Estamos muy bien, estoy contenta porque hemos podido conversar y así se arreglan las cosas. No voy a dar muchos detalles pero sí que todos estamos muy bien y contentos por lo que viene, que creo que eso es lo importante".
"Marcelo ya habló y también aclaró bastantes cosas, está buenísimo que lo puedan escuchar también a él. Claro que seguimos en contacto, se viene la segunda temporada así que todo muy bien", finalizó Milett Figueroa.
Hace unos días, Tinelli había confirmado en su programa Estamos de Paso (Carnaval) su separación y dio los motivos: "Quiero agradecerle muchísimo a ella por todos estos años de amor que me ha dado. Lo estaba por decir en estos días y quería hacerlo en este programa, en este lugar, que es donde merezco decir las cosas y donde la gente merece escucharlas bien, desde un lugar de amor. Habla bien de nosotros terminar bien algo, cerrar bien los ciclos. Me parece que es de buena persona hacerlo. Gracias amor por darme lo que me has dado en todo este tiempo".
Sabrina Rojas, conductora de Pasó en América, sorprendió en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2025 al hablar sobre los rumores que la relacionan con Marcelo Tinelli tras su reciente separación de Milett Figueroa.
Sin darse cuenta, en medio de las notas de rigor con la prensa desde la alfombra roja, Sabrina Rojas terminó mandando al frente en cierta forma a su "jefe" al revelar que Marcelo y Milett ya se habrían reconciliado, en su intento de explicar que últimamente la relacionan con cada hombre con el que tiene contacto por uno u otro motivo.
“Viste que no puedo saludar a nadie que de repente es chongo. Pero lo gracioso es que todo es mentira, no la estoy pasando tan bien como creen”, confió la ex de Luciano Castro durante el aire de Telefe. Fue allí que cuando le consultaron directamente por su supuesto romance con el famoso conductor y ahí Rojas dejó a todos atónitos con su respuesta.
“¿Ya estás de novia con Marcelo?“, preguntó picante Momi Giardina, frente a lo cual la conductora de América Tv deslizó pícara y misteriosa: ”Todavía no", y acto seguido reveló:“Me acabo de enterar que se reconcilió con Milett Figueroa”, lanzó dejando a todos sorprendidos y mandando al frente al animador y la modelo peruana que al parecer habrían pasado solo una fuerte crisis.