El Fondo de Desempleo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se consolida como una de las principales herramientas de contención para quienes pierden su empleo en relación de dependencia.
ANSES deposita el Fondo de Desempleo todos los meses según la terminación del DNI. Cómo se acredita el dinero, qué pasa si no tenés cuenta y cómo verificar el cobro.
Cómo se cobra el Fondo de Desempleo de ANSES paso a paso (Foto: A24.com).
El Fondo de Desempleo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se consolida como una de las principales herramientas de contención para quienes pierden su empleo en relación de dependencia.
Se trata de un beneficio mensual que permite reemplazar parcialmente el ingreso mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes entre quienes inician el trámite es cuánto tiempo dura la prestación y cómo se calcula el monto a cobrar.
El Fondo de Desempleo está dirigido a trabajadores registrados que quedaron sin empleo de manera involuntaria.
Esto incluye casos como:
En todos estos escenarios, el trabajador puede acceder a una ayuda económica mensual mientras busca una nueva oportunidad laboral.
En cambio, es importante tener en cuenta que no corresponde el beneficio en caso de renuncia voluntaria, ya que el programa está diseñado exclusivamente para situaciones de desvinculación involuntaria.
Uno de los puntos más importantes del programa es que no tiene una duración fija para todos los beneficiarios.
El tiempo de cobro depende directamente de los aportes realizados en los últimos tres años previos al despido. En función de esto, ANSES estableció una escala progresiva que determina la cantidad de cuotas mensuales.
La duración puede ir desde un mínimo de 2 meses hasta un máximo de 12.
Escala según aportes registrados
Esto significa que cuanto mayor haya sido la continuidad laboral en blanco, mayor será la cobertura económica durante el período de desempleo.
El sistema contempla una realidad del mercado laboral: a partir de cierta edad, conseguir trabajo puede resultar más difícil.
Por eso, ANSES incorporó una extensión automática para trabajadores de mayor edad.
Las personas de 45 años o más al momento de quedar desempleadas acceden a:
Esto implica que, por ejemplo:
Este beneficio se otorga de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
A diferencia de otras prestaciones sociales, el Fondo de Desempleo no tiene un monto fijo para todos.
El cálculo se realiza de la siguiente manera:
Un dato clave es que:
Esto favorece al trabajador, ya que eleva el monto de la prestación.
Sin embargo, existen límites:
Esto significa que, independientemente del salario previo, nadie cobra por debajo ni por encima de esos topes.
El programa no se limita únicamente al pago mensual. También incluye una serie de coberturas que buscan garantizar la protección integral del beneficiario.
Durante el período en que se cobra la prestación:
Además:
Y un punto clave para el futuro:
Esto evita que el período de desempleo genere un vacío en la historia laboral del trabajador.
Para iniciar el trámite, es necesario cumplir con ciertos requisitos básicos.
El principal es:
Esto implica que la desvinculación haya sido involuntaria.
Además:
No podrán acceder quienes:
Uno de los puntos más importantes -y que muchas personas desconocen- es el plazo para iniciar la solicitud.
ANSES establece un límite estricto:
Si se supera ese plazo:
Por eso, es fundamental iniciar el trámite lo antes posible para no quedar fuera del sistema.
El trámite se puede realizar a través de los canales oficiales de ANSES:
El proceso incluye: