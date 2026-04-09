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Cómo se cobra el Fondo de Desempleo de ANSES paso a paso

ANSES deposita el Fondo de Desempleo todos los meses según la terminación del DNI. Cómo se acredita el dinero, qué pasa si no tenés cuenta y cómo verificar el cobro.

Cómo se cobra el Fondo de Desempleo de ANSES paso a paso (Foto: A24.com).

Cómo se cobra el Fondo de Desempleo de ANSES paso a paso (Foto: A24.com).
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Se trata de un beneficio mensual que permite reemplazar parcialmente el ingreso mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes entre quienes inician el trámite es cuánto tiempo dura la prestación y cómo se calcula el monto a cobrar.

Qué es el Fondo de Desempleo y a quiénes alcanza

El Fondo de Desempleo está dirigido a trabajadores registrados que quedaron sin empleo de manera involuntaria.

Esto incluye casos como:

  • Despido sin justa causa
  • Finalización de contrato a plazo fijo
  • Quiebra o cierre de la empresa

En todos estos escenarios, el trabajador puede acceder a una ayuda económica mensual mientras busca una nueva oportunidad laboral.

En cambio, es importante tener en cuenta que no corresponde el beneficio en caso de renuncia voluntaria, ya que el programa está diseñado exclusivamente para situaciones de desvinculación involuntaria.

ANSES_Pago

Cuánto tiempo dura el Fondo de Desempleo en 2026

Uno de los puntos más importantes del programa es que no tiene una duración fija para todos los beneficiarios.

El tiempo de cobro depende directamente de los aportes realizados en los últimos tres años previos al despido. En función de esto, ANSES estableció una escala progresiva que determina la cantidad de cuotas mensuales.

La duración puede ir desde un mínimo de 2 meses hasta un máximo de 12.

Escala según aportes registrados

  • Entre 6 y 11 meses de aportes: 2 cuotas mensuales
  • Entre 12 y 23 meses: 4 cuotas
  • Entre 24 y 35 meses: 8 cuotas
  • 36 meses o más: 12 cuotas

Esto significa que cuanto mayor haya sido la continuidad laboral en blanco, mayor será la cobertura económica durante el período de desempleo.

El beneficio extra para mayores de 45 años

El sistema contempla una realidad del mercado laboral: a partir de cierta edad, conseguir trabajo puede resultar más difícil.

Por eso, ANSES incorporó una extensión automática para trabajadores de mayor edad.

Las personas de 45 años o más al momento de quedar desempleadas acceden a:

  • 6 meses adicionales de prestación

Esto implica que, por ejemplo:

  • Un trabajador de 48 años con 36 meses de aportes
  • En lugar de cobrar 12 cuotas
  • Puede cobrar hasta 18 meses en total

Este beneficio se otorga de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cómo se calcula el monto del Fondo de Desempleo

A diferencia de otras prestaciones sociales, el Fondo de Desempleo no tiene un monto fijo para todos.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

  • ANSES toma el 75% de la mejor remuneración neta de los últimos seis meses previos al despido

Un dato clave es que:

  • Se utiliza el sueldo más alto de ese período, no un promedio

Esto favorece al trabajador, ya que eleva el monto de la prestación.

Sin embargo, existen límites:

  • Monto mínimo y máximo establecidos por ANSES
  • Se actualizan según el Salario Mínimo, Vital y Móvil

Esto significa que, independientemente del salario previo, nadie cobra por debajo ni por encima de esos topes.

ANSES_Desempleo

Qué otros beneficios incluye el Fondo de Desempleo

El programa no se limita únicamente al pago mensual. También incluye una serie de coberturas que buscan garantizar la protección integral del beneficiario.

Durante el período en que se cobra la prestación:

  • Se mantiene la obra social activa
  • Se pueden seguir utilizando servicios médicos habituales
  • Se accede a medicamentos con cobertura

Además:

  • Se continúan cobrando Asignaciones Familiares
  • Como asignación por hijo o hijo con discapacidad

Y un punto clave para el futuro:

  • Los meses cobrados se computan como aportes jubilatorios

Esto evita que el período de desempleo genere un vacío en la historia laboral del trabajador.

Requisitos para acceder al Fondo de Desempleo

Para iniciar el trámite, es necesario cumplir con ciertos requisitos básicos.

El principal es:

  • Estar en situación legal de desempleo

Esto implica que la desvinculación haya sido involuntaria.

Además:

  • Se deben registrar aportes previos en relación de dependencia
  • Contar con la documentación que acredite el despido o finalización del vínculo laboral

No podrán acceder quienes:

  • Renunciaron voluntariamente
  • No tengan aportes registrados
  • Se encuentren trabajando actualmente

Plazo clave: cuándo hay que hacer el trámite

Uno de los puntos más importantes -y que muchas personas desconocen- es el plazo para iniciar la solicitud.

ANSES establece un límite estricto:

  • 90 días hábiles desde la fecha de despido

Si se supera ese plazo:

  • Se pierde el derecho a cobrar el beneficio

Por eso, es fundamental iniciar el trámite lo antes posible para no quedar fuera del sistema.

Cómo iniciar la solicitud

El trámite se puede realizar a través de los canales oficiales de ANSES:

  • De manera online desde el sitio web
  • Con turno previo en oficinas
  • Mediante atención telefónica

El proceso incluye:

  • Presentar documentación laboral
  • Completar la solicitud
  • Esperar la evaluación del organismo
  • Acceder al cronograma de pagos
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