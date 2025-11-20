SUAF de ANSES: cómo cobrar la asignación familiar que en diciembre llega casi a $110.000
La prestación forma parte del Sistema Único de Asignaciones Familiares y, como otros beneficios, tendrá un ajuste en su valor durante el último mes del año.
Cómo cobrar la asignación familiar de ANSES que en diciembre llega casi a $110.000 (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en diciembre de 2025 se actualizarán los importes del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). La suba será del 2,34%, y dentro de las prestaciones alcanzadas figura la asignación por matrimonio, que desde el próximo mes pasará a $106.903 por cada integrante de la pareja.
El incremento se aplicará en el marco del esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que ajusta los beneficios de ANSES de acuerdo con la variación del índice de precios informado por el Indec.
Quiénes pueden solicitar la asignación por matrimonio
La asignación por matrimonio es un pago único que ANSES otorga a cada cónyuge cuando formalizan su enlace. El beneficio está destinado a:
Trabajadores registrados.
Personal contratado de forma temporaria.
Personas cubiertas por una ART.
Titulares del seguro de desempleo.
Beneficiarios de la pensión honorífica para veteranos de Malvinas.
En cambio, quedan excluidos los monotributistas, los titulares de la AUH y quienes perciben la asignación por embarazo.
Para acceder al beneficio, los ingresos no deben superar los topes del SUAF: $2.453.608 como límite individual y $4.907.216 como tope del grupo familiar.
Cómo tramitar el pago único en ANSES
La gestión puede hacerse de dos maneras:
En una oficina de ANSES, solicitando turno con antelación.
A través de Atención Virtual, utilizando la Clave de la Seguridad Social.
Quienes inicien el trámite deben presentar el acta o certificado de matrimonio y los DNI de ambos integrantes de la pareja. El plazo para pedir la asignación se extiende desde los dos meses previos hasta los dos años posteriores a la fecha del casamiento.
ANSES aclara que el monto que se liquida corresponde al valor vigente en el mes en que se celebró el matrimonio, por lo que la actualización regirá únicamente para los matrimonios registrados a partir de diciembre.