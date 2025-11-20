SUAF de ANSES: cómo cobrar la asignación familiar que en diciembre llega casi a $110.000

Para acceder al beneficio, los ingresos no deben superar los topes del SUAF: $2.453.608 como límite individual y $4.907.216 como tope del grupo familiar.

ANSES_AUH

Cómo tramitar el pago único en ANSES

La gestión puede hacerse de dos maneras:

En una oficina de ANSES , solicitando turno con antelación.

A través de Atención Virtual, utilizando la Clave de la Seguridad Social.

Quienes inicien el trámite deben presentar el acta o certificado de matrimonio y los DNI de ambos integrantes de la pareja. El plazo para pedir la asignación se extiende desde los dos meses previos hasta los dos años posteriores a la fecha del casamiento.

ANSES aclara que el monto que se liquida corresponde al valor vigente en el mes en que se celebró el matrimonio, por lo que la actualización regirá únicamente para los matrimonios registrados a partir de diciembre.