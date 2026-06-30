Suben los topes del SUAF en julio: cuánto hay que ganar para cobrar las asignaciones de ANSES

Los nuevos límites serán los siguientes:

Ingreso máximo por integrante del grupo familiar: $3.034.844 brutos mensuales.

$3.034.844 brutos mensuales. Ingreso máximo del grupo familiar: $6.069.688 brutos mensuales.

Es importante tener en cuenta que, si uno de los integrantes del grupo familiar supera el tope individual establecido, el grupo pierde el derecho a percibir la asignación, incluso cuando el ingreso total del hogar se encuentre por debajo del límite general.

Estos mismos parámetros también se utilizan para determinar el acceso a las asignaciones de pago único, como las correspondientes por nacimiento, matrimonio y adopción.

Cuánto se cobrará por hijo a través del SUAF

Además de modificar los topes de ingresos, la resolución actualizó los valores de la Asignación Familiar por Hijo.

Desde julio de 2026, los montos serán los siguientes:

Ingresos familiares de hasta $1.146.199: $74.033 por hijo.

$74.033 por hijo. Ingresos entre $1.146.199,01 y $1.681.012: $49.940 por hijo.

$49.940 por hijo. Ingresos entre $1.681.012,01 y $1.940.783: $30.206 por hijo.

$30.206 por hijo. Ingresos entre $1.940.783,01 y $6.069.688: $15.586 por hijo.

Los mismos importes también corresponden a la Asignación Familiar Prenatal, cuyo cálculo se realiza utilizando las mismas escalas de ingresos.

Cómo quedan las asignaciones para monotributistas

Los monotributistas también recibirán el aumento del 2,15% y continuarán cobrando la asignación de acuerdo con la categoría en la que se encuentren inscriptos.

Los nuevos valores son:

Categoría A: $74.033.

$74.033. Categoría B: $49.940.

$49.940. Categoría C: $30.206.

$30.206. Categorías D, E, F, G y H: $15.586.

De esta manera, ANSES mantiene el esquema diferencial de asignaciones según el nivel de ingresos que representa cada categoría del régimen simplificado.

Asignaciones de pago único: los nuevos montos

La actualización de julio también alcanza a las asignaciones que se abonan por única vez ante determinados acontecimientos familiares.

Con el incremento del 2,15%, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

Asignación por Nacimiento: $86.295.

$86.295. Asignación por Adopción: $515.930.

$515.930. Asignación por Matrimonio: $129.209.

Para acceder a estos beneficios también se aplicará el tope de ingresos familiares de $6.069.688.

Ayuda Escolar Anual: cuánto pasa a cobrar en julio

La Ayuda Escolar Anual, destinada a acompañar los gastos educativos de los hijos escolarizados, también fue actualizada.

Desde julio, el monto asciende a $55.672, conforme al incremento previsto por la movilidad de ANSES.

Cuándo cobra el SUAF en julio de 2026

Según el calendario de pagos informado por ANSES, los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares percibirán sus haberes entre el 8 y el 22 de julio, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Como ocurre todos los meses, el cronograma se distribuye de forma escalonada para garantizar el normal desarrollo de los pagos.