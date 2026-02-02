ANSES implementa el esquema de aumentos para SUAF y asignaciones que se aplica de forma automática y responde a la fórmula de movilidad mensual basada en la inflación.
ANSES aplicará en febrero un aumento que impacta de forma directa en el sistema SUAF. La actualización automática, los nuevos montos por hijo y el contexto inflacionario explican por qué el ingreso familiar cambia este mes.
SUAF de ANSES: el ajuste de febrero que modifica el ingreso por hijo
ANSES implementa el esquema de aumentos para SUAF y asignaciones que se aplica de forma automática y responde a la fórmula de movilidad mensual basada en la inflación.
El ajuste alcanza a las Asignaciones Familiares SUAF, que se pagan a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de la Prestación por Desempleo. La suba se acredita sin necesidad de realizar trámites y se deposita junto con el calendario habitual.
En paralelo, ANSES mantiene sin cambios otros beneficios complementarios, lo que genera diferencias en el ingreso final según el tipo de prestación y el nivel de ingresos del grupo familiar.
ANSES confirmó que el aumento de febrero es del 2,8%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC. La actualización se aplica bajo el esquema de movilidad mensual vigente desde 2024.
Con este incremento, los montos de SUAF por hijo quedan definidos según los tramos de ingreso del grupo familiar, con una escala progresiva que reduce el beneficio a medida que aumenta el salario.
El ajuste es automático y alcanza a todos los titulares que cumplan con los requisitos administrativos vigentes.
Tras el aumento de febrero, los valores de la Asignación Familiar por Hijo se establecen de la siguiente manera:
$64.554 para ingresos familiares de hasta $999.482,
$43.544 para ingresos de hasta $1.465.838,
descenso progresivo hasta $13.588 para ingresos de hasta $5.292.758.
En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, los montos parten desde $210.186 para los tramos más bajos y descienden según el nivel de ingresos, sin tope de Ingreso del Grupo Familiar.
El sistema SUAF de ANSES está dirigido a:
Trabajadores en relación de dependencia,
Monotributistas dentro de las categorías habilitadas,
Titulares de la Prestación por Desempleo,
Beneficiarios de ART.
No es necesario realizar una inscripción adicional. ANSES recuerda que mantener actualizados los datos personales y familiares es clave para que el pago se acredite correctamente.
El aumento de SUAF mejora el ingreso mensual de los hogares con empleo formal, aunque su impacto depende del tramo salarial. A diferencia de la AUH, este sistema no incluye refuerzos alimentarios ni beneficios complementarios automáticos.
Por ese motivo, el incremento se refleja de forma directa en la asignación por hijo, sin componentes adicionales. El monto actualizado se deposita junto con el salario o la prestación correspondiente, según el caso.
Las fechas exactas de cobro pueden consultarse en Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.