Con este incremento, los montos de SUAF por hijo quedan definidos según los tramos de ingreso del grupo familiar, con una escala progresiva que reduce el beneficio a medida que aumenta el salario.

El ajuste es automático y alcanza a todos los titulares que cumplan con los requisitos administrativos vigentes.

Cuánto se cobra por SUAF según el ingreso familiar

ANSES_AUH SUAF de ANSES: el ajuste de febrero que modifica el ingreso por hijo

Tras el aumento de febrero, los valores de la Asignación Familiar por Hijo se establecen de la siguiente manera:

$64.554 para ingresos familiares de hasta $999.482,

$43.544 para ingresos de hasta $1.465.838,

descenso progresivo hasta $13.588 para ingresos de hasta $5.292.758.

En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, los montos parten desde $210.186 para los tramos más bajos y descienden según el nivel de ingresos, sin tope de Ingreso del Grupo Familiar.

Quiénes cobran SUAF con el aumento de ANSES

El sistema SUAF de ANSES está dirigido a:

Trabajadores en relación de dependencia,

Monotributistas dentro de las categorías habilitadas,

Titulares de la Prestación por Desempleo,

Beneficiarios de ART.

No es necesario realizar una inscripción adicional. ANSES recuerda que mantener actualizados los datos personales y familiares es clave para que el pago se acredite correctamente.

Cómo impacta el aumento de SUAF en el ingreso familiar total

El aumento de SUAF mejora el ingreso mensual de los hogares con empleo formal, aunque su impacto depende del tramo salarial. A diferencia de la AUH, este sistema no incluye refuerzos alimentarios ni beneficios complementarios automáticos.

Por ese motivo, el incremento se refleja de forma directa en la asignación por hijo, sin componentes adicionales. El monto actualizado se deposita junto con el salario o la prestación correspondiente, según el caso.

Las fechas exactas de cobro pueden consultarse en Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.