ANSES confirmó el nuevo monto de la Asignación por Nacimiento y Adopción tras el aumento
ANSES aplicó un aumento del 2,8% en la Asignación por Nacimiento y por Adopción desde febrero de 2026. El beneficio alcanza a titulares de AUH y SUAF, y ya se conocen los nuevos montos, requisitos y quiénes pueden cobrarlo.
ANSES confirmó el nuevo monto de la Asignación por Nacimiento y Adopción tras el aumento
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento en los montos de la Asignación Familiar por Nacimiento y por Adopción, dos beneficios clave que forman parte de las Asignaciones de Pago Único (APU) y que alcanzan tanto a beneficiarios de AUH como del SUAF.
Desde febrero de 2026, estas prestaciones se incrementan un 2,8%, en línea con el esquema de actualización mensual por movilidad establecido en el Decreto 274/2024, que toma como referencia la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, el organismo previsional busca evitar que las familias pierdan poder adquisitivo frente al avance de los precios.
El ajuste impacta directamente en quienes atraviesan uno de los momentos más importantes de la vida familiar: la llegada de un hijo o la incorporación de un niño o niña por adopción.
Qué son las Asignaciones de Pago Único de ANSES
Las Asignaciones de Pago Único (APU) son beneficios que se cobran por única vez, a diferencia de la AUH o el SUAF mensual. ANSES las otorga ante determinados hechos puntuales, como:
Nacimiento
Adopción
Matrimonio
En el caso de la Asignación por Nacimiento y la Asignación por Adopción, el objetivo es brindar un respaldo económico inicial para afrontar los gastos que implica sumar un nuevo integrante al grupo familiar.
Aumento confirmado: por qué suben las asignaciones en febrero 2026
El incremento del 2,8% responde al nuevo esquema de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones sociales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más reciente.
Este mecanismo busca que las asignaciones mantengan su valor real frente a la inflación, en un contexto donde los gastos vinculados a la crianza, la salud y la adaptación familiar registran aumentos constantes.
Desde ANSES remarcan que el ajuste alcanza a todas las personas que cumplan con los requisitos vigentes al momento del nacimiento o de la sentencia de adopción.
Quiénes pueden cobrar la Asignación por Nacimiento y Adopción
El beneficio está destinado a un amplio grupo de personas, siempre que se encuentren dentro de los límites de ingresos establecidos. Pueden acceder:
Trabajadores en relación de dependencia
Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)
Trabajadores por temporada
Trabajadores rurales
Personas que cobren la Prestación por Desempleo
Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra
Personas que cobren o hayan cobrado la AUH
Beneficiarios de AUH por Hijo con Discapacidad
Titulares de la Asignación por Embarazo
Este punto es clave: no es un beneficio exclusivo del SUAF, ya que quienes cobran AUH o AUE también pueden acceder, siempre que hayan tenido derecho a la prestación en el mes del nacimiento o de la adopción.
Requisitos para cobrar la Asignación por Nacimiento
Para acceder a la Asignación por Nacimiento, ANSES establece las siguientes condiciones:
El niño o la niña debe tener entre 2 meses y 2 años de edad
El solicitante debe haber tenido derecho a una asignación (AUH, AUE o SUAF) en el mes del nacimiento
Los ingresos personales y del grupo familiar no deben superar los topes vigentes al momento del hecho
El trámite puede realizarse de manera presencial o virtual, con turno previo, y requiere la presentación de la documentación que acredite el vínculo y el nacimiento.
Requisitos para cobrar la Asignación por Adopción
En el caso de la adopción, las condiciones son similares, pero con una diferencia clave en los plazos:
El trámite debe iniciarse dentro de los 2 meses a 2 años desde la fecha de la sentencia de adopción
El solicitante debe haber tenido derecho a AUH, AUE o asignaciones familiares en el mes de la sentencia
Los ingresos no deben superar los límites máximos establecidos por ANSES
Este beneficio apunta a acompañar a las familias durante un proceso que suele ser más largo y complejo, tanto desde lo administrativo como desde lo emocional y económico.
Cuánto se cobra por la Asignación por Nacimiento en febrero 2026
Con el aumento del 2,8%, el monto actualizado de la Asignación por Nacimiento quedó fijado en:
$75.246
Este pago se realiza por única vez y tiene como objetivo cubrir parte de los gastos iniciales que genera la llegada de un bebé, como ropa, elementos de higiene, controles médicos y equipamiento básico.
Cuánto se cobra por la Asignación por Adopción en febrero 2026
En el caso de la Asignación por Adopción, el monto es considerablemente más alto. Desde febrero de 2026, ANSES paga:
$437.421
La diferencia respecto al nacimiento no es casual. La adopción implica generalmente costos legales, administrativos y de adaptación, además de la necesidad de acompañar al niño o niña en una nueva etapa de su vida. Por eso, el organismo previsional fija un monto más elevado para este beneficio.
AUH y SUAF: un beneficio compatible que muchos no conocen
Uno de los puntos que más dudas genera es la compatibilidad con la Asignación Universal por Hijo. ANSES aclara que:
La Asignación por Nacimiento y Adopción es compatible con la AUH
También puede cobrarse junto al SUAF, siempre que se cumplan los requisitos
Esto significa que una familia que cobra AUH no pierde el beneficio mensual por solicitar la asignación de pago único. Se trata de un ingreso adicional, que se cobra una sola vez.
Cómo se tramita la Asignación por Nacimiento y Adopción
El trámite puede realizarse:
De forma presencial, con turno previo en una oficina de ANSES
En algunos casos, de manera virtual, a través de Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social
Es fundamental contar con los datos personales y familiares actualizados, ya que cualquier inconsistencia puede demorar el cobro.
Un refuerzo clave en un contexto de inflación
El aumento de febrero 2026 vuelve a poner en agenda la importancia de las Asignaciones de Pago Único, un beneficio que muchas familias desconocen o no solicitan a tiempo.
Con montos que superan los $75.000 por nacimiento y los $437.000 por adopción, se trata de una ayuda económica significativa que puede marcar la diferencia en un momento clave del hogar.
ANSES recuerda que el derecho al cobro no es automático: es necesario realizar el trámite dentro de los plazos establecidos para no perder el beneficio.