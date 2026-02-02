ANSES confirmó el nuevo monto de la Asignación por Nacimiento y Adopción tras el aumento

Nacimiento

Adopción

Matrimonio

En el caso de la Asignación por Nacimiento y la Asignación por Adopción, el objetivo es brindar un respaldo económico inicial para afrontar los gastos que implica sumar un nuevo integrante al grupo familiar.

Aumento confirmado: por qué suben las asignaciones en febrero 2026

El incremento del 2,8% responde al nuevo esquema de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones sociales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más reciente.

Este mecanismo busca que las asignaciones mantengan su valor real frente a la inflación, en un contexto donde los gastos vinculados a la crianza, la salud y la adaptación familiar registran aumentos constantes.

Desde ANSES remarcan que el ajuste alcanza a todas las personas que cumplan con los requisitos vigentes al momento del nacimiento o de la sentencia de adopción.

ANSES_AUH

Quiénes pueden cobrar la Asignación por Nacimiento y Adopción

El beneficio está destinado a un amplio grupo de personas, siempre que se encuentren dentro de los límites de ingresos establecidos. Pueden acceder:

Trabajadores en relación de dependencia

Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Trabajadores por temporada

Trabajadores rurales

Personas que cobren la Prestación por Desempleo

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Personas que cobren o hayan cobrado la AUH

Beneficiarios de AUH por Hijo con Discapacidad

Titulares de la Asignación por Embarazo

Este punto es clave: no es un beneficio exclusivo del SUAF, ya que quienes cobran AUH o AUE también pueden acceder, siempre que hayan tenido derecho a la prestación en el mes del nacimiento o de la adopción.

Requisitos para cobrar la Asignación por Nacimiento

Para acceder a la Asignación por Nacimiento, ANSES establece las siguientes condiciones:

El niño o la niña debe tener entre 2 meses y 2 años de edad

El solicitante debe haber tenido derecho a una asignación (AUH, AUE o SUAF) en el mes del nacimiento

Los ingresos personales y del grupo familiar no deben superar los topes vigentes al momento del hecho

El trámite puede realizarse de manera presencial o virtual, con turno previo, y requiere la presentación de la documentación que acredite el vínculo y el nacimiento.

Requisitos para cobrar la Asignación por Adopción

En el caso de la adopción, las condiciones son similares, pero con una diferencia clave en los plazos:

El trámite debe iniciarse dentro de los 2 meses a 2 años desde la fecha de la sentencia de adopción

El solicitante debe haber tenido derecho a AUH, AUE o asignaciones familiares en el mes de la sentencia

Los ingresos no deben superar los límites máximos establecidos por ANSES

Este beneficio apunta a acompañar a las familias durante un proceso que suele ser más largo y complejo, tanto desde lo administrativo como desde lo emocional y económico.

Cuánto se cobra por la Asignación por Nacimiento en febrero 2026

Con el aumento del 2,8%, el monto actualizado de la Asignación por Nacimiento quedó fijado en:

$75.246

Este pago se realiza por única vez y tiene como objetivo cubrir parte de los gastos iniciales que genera la llegada de un bebé, como ropa, elementos de higiene, controles médicos y equipamiento básico.

Cuánto se cobra por la Asignación por Adopción en febrero 2026

En el caso de la Asignación por Adopción, el monto es considerablemente más alto. Desde febrero de 2026, ANSES paga:

$437.421

La diferencia respecto al nacimiento no es casual. La adopción implica generalmente costos legales, administrativos y de adaptación, además de la necesidad de acompañar al niño o niña en una nueva etapa de su vida. Por eso, el organismo previsional fija un monto más elevado para este beneficio.

AUH y SUAF: un beneficio compatible que muchos no conocen

Uno de los puntos que más dudas genera es la compatibilidad con la Asignación Universal por Hijo. ANSES aclara que:

La Asignación por Nacimiento y Adopción es compatible con la AUH

También puede cobrarse junto al SUAF, siempre que se cumplan los requisitos

Esto significa que una familia que cobra AUH no pierde el beneficio mensual por solicitar la asignación de pago único. Se trata de un ingreso adicional, que se cobra una sola vez.

ANSES_ayuda

Cómo se tramita la Asignación por Nacimiento y Adopción

El trámite puede realizarse:

De forma presencial , con turno previo en una oficina de ANSES

En algunos casos, de manera virtual, a través de Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Es fundamental contar con los datos personales y familiares actualizados, ya que cualquier inconsistencia puede demorar el cobro.

Un refuerzo clave en un contexto de inflación

El aumento de febrero 2026 vuelve a poner en agenda la importancia de las Asignaciones de Pago Único, un beneficio que muchas familias desconocen o no solicitan a tiempo.

Con montos que superan los $75.000 por nacimiento y los $437.000 por adopción, se trata de una ayuda económica significativa que puede marcar la diferencia en un momento clave del hogar.

ANSES recuerda que el derecho al cobro no es automático: es necesario realizar el trámite dentro de los plazos establecidos para no perder el beneficio.