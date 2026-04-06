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SUAF de ANSES: el dato sobre los nuevos topes que pueden ANULAR TU COBRO

Conocé por qué la Administración Nacional de la Seguridad Social podría suspender las asignaciones familiares este mes. ANSES actualizó los límites de ingresos para abril de 2026 y superar los montos máximos permitidos activa una baja automática para los trabajadores registrados.

SUAF de ANSES: el dato sobre los nuevos topes que pueden ANULAR TU COBRO

SUAF de ANSES: el dato sobre los nuevos topes que pueden ANULAR TU COBRO

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los trabajadores en relación de dependencia deben prestar atención a las actualizaciones vigentes para el cuarto mes del año. En abril de 2026, el SUAF de ANSES se rige por nuevos topes de ingresos que determinan quiénes mantienen el derecho al cobro y quiénes quedan excluidos del sistema de asignaciones. El organismo previsional realiza cruces de datos mensuales con la AFIP y registros de empleadores para verificar que ningún integrante del grupo familiar supere los techos salariales establecidos por la normativa actual.

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El esquema de liquidación del SUAF de ANSES funciona mediante un sistema de escalas donde, a mayor ingreso, menor es el monto que se percibe por cada hijo. Sin embargo, existe un límite crítico: si un solo integrante del grupo familiar supera el tope individual, se pierde el beneficio para todo el núcleo, sin excepciones. Para el mes de abril de 2026, estos valores se han ajustado para alinearse con la evolución de los salarios registrados, lo que obliga a los beneficiarios a monitorear sus recibos de sueldo para evitar una suspensión inesperada de la prestación.

Además de los controles de haberes, los titulares del SUAF de ANSES deben cumplir con la regularidad escolar para acceder a refuerzos adicionales como la Ayuda Escolar de $85.000. Si bien para muchos el pago fue automático en marzo, quienes no hayan visto acreditado el monto deben gestionar la presentación del certificado de escolaridad. La Administración Nacional de la Seguridad Social aclara que la falta de actualización de estos datos educativos es otro de los factores que paraliza los pagos adicionales, independientemente de si se cumplen los requisitos de ingresos.

¿Cuáles son los topes de ingresos para el SUAF de ANSES en abril?

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SUAF de ANSES: el dato sobre los nuevos topes que pueden ANULAR TU COBRO

SUAF de ANSES: el dato sobre los nuevos topes que pueden ANULAR TU COBRO

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió los límites salariales que rigen para el presente periodo. Para seguir percibiendo las asignaciones familiares, se deben respetar los siguientes parámetros:

  • Tope Individual: Ningún integrante del grupo familiar puede superar los $2.801.551 brutos.

  • Tope del Grupo Familiar (CGF): La sumatoria de los ingresos de ambos progenitores no debe exceder los $5.603.101.

Es importante destacar que los hijos con discapacidad representan una excepción absoluta en este control, ya que para ellos no rigen topes de ingresos máximos. Para el resto del universo SUAF, superar cualquiera de los dos límites mencionados implica la baja automática del beneficio por parte de ANSES.

¿Qué ocurre si se supera el tope salarial de las asignaciones familiares?

El sistema de ANSES contempla tres escenarios ante cambios en los ingresos de los trabajadores. El primero es la pérdida total del beneficio cuando el ingreso individual supera los $2.801.551, excluyendo a todo el grupo del padrón. El segundo escenario es la suspensión temporal, que ocurre si en un mes puntual (por ejemplo, por cobro de bonos o aguinaldo) se vulneran los límites.

Finalmente, el SUAF de ANSES aplica una reducción progresiva. A medida que el salario bruto se acerca al tope máximo, el monto asignado por cada hijo disminuye según la escala correspondiente. Por este motivo, los trabajadores deben consultar regularmente su situación en la plataforma Mi ANSES, ya que los topes se actualizan de forma periódica y un incremento salarial mínimo puede alterar el rango de cobro.

¿Cómo tramitar la Ayuda Escolar de $85.000 si cobrás SUAF?

Para los beneficiarios del SUAF de ANSES que no percibieron el pago automático del refuerzo escolar, el organismo informó que el trámite debe realizarse mediante la presentación del Certificado de Escolaridad. Este documento es obligatorio para acreditar que el menor asiste regularmente a un establecimiento educativo oficial. Una vez cargado el formulario en el sistema, el pago de los $85.000 se procesa y se acredita en un plazo estimado de 60 días.

El trámite puede completarse de forma online a través de la web oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social o de manera presencial en cualquier oficina sin turno previo. Aunque el plazo de presentación se extiende durante todo el año escolar, se recomienda realizar la gestión a la brevedad para evitar demoras en el depósito del dinero en la cuenta sueldo del titular.

¿Por qué ANSES realiza cruces de datos mensuales para el SUAF?

El control que ejerce la Administración Nacional de la Seguridad Social tiene como objetivo garantizar que las asignaciones familiares lleguen a los sectores que cumplen con los requisitos de ley. Mediante el cruce de información con empleadores y registros del Estado, el organismo detecta aumentos de sueldo, nuevos empleos en blanco o incrementos en ingresos familiares que inhabilitan el cobro del SUAF.

Cabe aclarar que, si bien el organismo supervisa la capacidad económica del grupo, los créditos para beneficiarios que cobran en ANSES no son otorgados directamente por la institución en este periodo, sino por entidades bancarias externas. Por lo tanto, cualquier descuento en el recibo de haberes de abril relacionado con préstamos previos debe verificarse con la entidad financiera correspondiente, ya que no forman parte de las políticas de asistencia directa de ANSES.

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