SUAF de ANSES: el dato sobre los nuevos topes que pueden ANULAR TU COBRO

Tope Individual: Ningún integrante del grupo familiar puede superar los $2.801.551 brutos.

Tope del Grupo Familiar (CGF): La sumatoria de los ingresos de ambos progenitores no debe exceder los $5.603.101.

Es importante destacar que los hijos con discapacidad representan una excepción absoluta en este control, ya que para ellos no rigen topes de ingresos máximos. Para el resto del universo SUAF, superar cualquiera de los dos límites mencionados implica la baja automática del beneficio por parte de ANSES.

¿Qué ocurre si se supera el tope salarial de las asignaciones familiares?

El sistema de ANSES contempla tres escenarios ante cambios en los ingresos de los trabajadores. El primero es la pérdida total del beneficio cuando el ingreso individual supera los $2.801.551, excluyendo a todo el grupo del padrón. El segundo escenario es la suspensión temporal, que ocurre si en un mes puntual (por ejemplo, por cobro de bonos o aguinaldo) se vulneran los límites.

Finalmente, el SUAF de ANSES aplica una reducción progresiva. A medida que el salario bruto se acerca al tope máximo, el monto asignado por cada hijo disminuye según la escala correspondiente. Por este motivo, los trabajadores deben consultar regularmente su situación en la plataforma Mi ANSES, ya que los topes se actualizan de forma periódica y un incremento salarial mínimo puede alterar el rango de cobro.

¿Cómo tramitar la Ayuda Escolar de $85.000 si cobrás SUAF?

Para los beneficiarios del SUAF de ANSES que no percibieron el pago automático del refuerzo escolar, el organismo informó que el trámite debe realizarse mediante la presentación del Certificado de Escolaridad. Este documento es obligatorio para acreditar que el menor asiste regularmente a un establecimiento educativo oficial. Una vez cargado el formulario en el sistema, el pago de los $85.000 se procesa y se acredita en un plazo estimado de 60 días.

El trámite puede completarse de forma online a través de la web oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social o de manera presencial en cualquier oficina sin turno previo. Aunque el plazo de presentación se extiende durante todo el año escolar, se recomienda realizar la gestión a la brevedad para evitar demoras en el depósito del dinero en la cuenta sueldo del titular.

¿Por qué ANSES realiza cruces de datos mensuales para el SUAF?

El control que ejerce la Administración Nacional de la Seguridad Social tiene como objetivo garantizar que las asignaciones familiares lleguen a los sectores que cumplen con los requisitos de ley. Mediante el cruce de información con empleadores y registros del Estado, el organismo detecta aumentos de sueldo, nuevos empleos en blanco o incrementos en ingresos familiares que inhabilitan el cobro del SUAF.

Cabe aclarar que, si bien el organismo supervisa la capacidad económica del grupo, los créditos para beneficiarios que cobran en ANSES no son otorgados directamente por la institución en este periodo, sino por entidades bancarias externas. Por lo tanto, cualquier descuento en el recibo de haberes de abril relacionado con préstamos previos debe verificarse con la entidad financiera correspondiente, ya que no forman parte de las políticas de asistencia directa de ANSES.