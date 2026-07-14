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Gladys La Bomba Tucumana furiosa con los analistas de Gran Hermano: "Te tratan mal"

La cantante Gladys La Bomba Tucumana recordó su paso por Gran Hermano apuntando directamente contra los panelistas del reality y lo que vivió dentro de la casa.

14 jul 2026, 15:30
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Gladys La Bomba Tucumana furiosa con los analistas de Gran Hermano: Te tratan mal

Gladys La Bomba Tucumana furiosa con los analistas de Gran Hermano: "Te tratan mal"

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Gladys La Bomba Tucumana furiosa con los analistas de Gran Hermano: "Te tratan mal"

Gladys La Bomba Tucumana lanzó para todos lados al recordar su paso por la casa de Gran Hermano y apuntó directamente contra los analistas del Debate.

"Con el formato todo bien pero la gente que está ahí adentro es asquerosa la verdad y los panelistas que te reciben cuando vos salís de estar encerrado casi dos meses te tratan mal, y eso es indiscutible", dijo la cantante en una nota con el programa Intrusos (América Tv).

"Como si fuese que estás sentado en el sillón de los acusados y son personas que yo ni conozco, como por ejemplo la santiagueña y digo así porque habla parecido a mí, en idioma que se parece al tucumano", continuó indignada con los panelistas del ciclo de Telefe.

En cuanto a la convivencia en la famosa casa, Gladys La Bomba Tucumana comentó: "En ningún momento me creí nadie, yo acepté las reglas del juego y ahí era una persona cualquiera y lo soy, nada más que soy una figura".

Y aseguró sobre los cortocircuitos que pasó adentro: "Por eso me fui sino me hubiese quedado y no me saca nadie hasta el final. Si yo hubiese hecho que lo que hace Sol estaría cancelada. No les gusta que sea natural, sincera y diga las cosas como yo las veo. Hoy no tengo ganas de que me maltraten o como que me digan cosas como si fuera una delincuente".

La dura definición de Gladys La Bomba Tucumana tras su paso por Gran Hermano

"No me arrepiento de la experiencia porque me demostré a mi misma que soy buena gente, que puedo ir al frente y defender mis convicciones pero soy buena persona y no mala leche ni desleal como toda la gente que está ahí. Me faltaron el respeto pero mal", siguió molesta Gladys La Bomba Tucumana en la continudad de la nota con Intrusos.

"Se puede jugar sucio como ellos juegan sucio todo el tiempo pero yo no tengo por qué soportar eso", añadió firme en su postura, remarcando lo que padeció los roces con algunos de sus compañeros de Gran Hermano.

En ese sentido, la artista tropical remarcó el perfil que según su experiencia una persona tendría que tener para ingresar a la casa: "Hay que ser malo, atrevido, ladrón... Todo lo más feo de este mundo hay que ser para estar en Gran Hermano y la gente le encanta eso", apuntó.

Y cerró planteando: "Por favor Santiago del Moro invitame cuando quieran no sé por qué no me llamaron más para hacer cosas, a toda la gente que está encerrada después le dan laburo, ¿por qué no me dieron a mí? No entiendo".

     

 

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