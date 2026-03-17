Tarjeta Alimentar en abril: qué puede pasar con los montos tras la inflación del 2,9%
La Tarjeta Alimentar vuelve a estar en el centro del debate y crecen las expectativas por una posible actualización. Qué señales sigue de cerca el Gobierno y qué podría pasar en las próximas semanas.
ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados
El último dato de inflación volvió a poner en agenda uno de los reclamos más sensibles para millones de familias: la actualización de la Tarjeta Alimentar. Tras conocerse que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero fue del 2,9%, comenzaron a crecer las especulaciones sobre una posible suba en este refuerzo clave que entrega la ANSES.
A diferencia de otras prestaciones sociales como la AUH o la Asignación por Embarazo, la Tarjeta Alimentar no se ajusta automáticamente por movilidad. A partir de esto, se reaviva el debate sobre la necesidad de una actualización en sus montos, aunque de momento se estableció que no habrá modificaciones en el importe.
AUH de abril: cuánto se cobra con el aumento del 2,9%
Con la actualización confirmada, la AUH tendrá un nuevo valor a partir de abril. El monto total pasará de $132.814 en marzo a $136.666.
Sin embargo, como ocurre todos los meses, los beneficiarios no reciben el total de manera directa. ANSES retiene el 20% del monto, que se acumula hasta la presentación de la Libreta AUH.
Así quedan los valores:
Monto total: $136.666
Pago directo (80%): $109.332 por hijo
Monto retenido (20%): $27.333
Ese dinero retenido se libera una vez que el titular presenta la Libreta AUH, documento que acredita controles de salud, vacunación y escolaridad.
Este sistema no solo organiza el pago, sino que también funciona como incentivo para garantizar derechos básicos de niños y adolescentes.
AUH por discapacidad y AUE: los nuevos valores
El aumento también alcanza a otras prestaciones vinculadas al sistema de asignaciones.
En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto bruto ascenderá a aproximadamente $445.003, reflejando la mayor cobertura que implica este beneficio.
Por su parte, la Asignación por Embarazo (AUE) tendrá el mismo valor que la AUH tradicional, por lo que quedará fijada en $136.666 brutos.
Además de la asignación mensual, muchas familias acceden a la Tarjeta Alimentar, un refuerzo clave destinado a la compra de alimentos. A diferencia de la AUH, este beneficio no se actualiza por movilidad, por lo que sus valores se mantienen sin cambios.
Los montos para abril serán:
1 hijo: $52.250
2 hijos: $81.936
3 hijos o más: $108.062
El dinero se acredita automáticamente junto con la AUH, en la misma cuenta.
AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto puede cobrar una familia
La combinación de ambos beneficios permite alcanzar ingresos mensuales más altos, fundamentales para la economía del hogar.
Por ejemplo:
Una familia con un hijo cobrará:
AUH (80%): $109.332
Tarjeta Alimentar: $52.250
Total: $161.582
En hogares con más hijos, el monto puede incrementarse considerablemente, convirtiéndose en un ingreso central para muchas familias.
Cuándo paga ANSES la AUH en abril
Según el esquema habitual, el calendario de pagos comenzará a partir del 10 de abril. Los cobros se organizan de manera escalonada, según la terminación del DNI, para evitar saturaciones y garantizar el acceso ordenado al sistema.
Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta a través de la web oficial o la app de ANSES. El actual esquema de movilidad marcó un cambio importante respecto al sistema anterior.
Antes, los aumentos eran trimestrales, lo que generaba un retraso frente a la inflación. Con la nueva modalidad, los ajustes se realizan todos los meses, tomando como base el IPC publicado por el INDEC dos meses antes.
Este mecanismo busca dar mayor previsibilidad y sostener el poder de compra de millones de personas que dependen de estas prestaciones.