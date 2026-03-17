Tarjeta Alimentar en abril: qué puede pasar con los montos tras la inflación del 2,9%

Así quedan los valores:

Monto total: $136.666

Pago directo (80%): $109.332 por hijo

Monto retenido (20%): $27.333

Ese dinero retenido se libera una vez que el titular presenta la Libreta AUH, documento que acredita controles de salud, vacunación y escolaridad.

Este sistema no solo organiza el pago, sino que también funciona como incentivo para garantizar derechos básicos de niños y adolescentes.

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AUH por discapacidad y AUE: los nuevos valores

El aumento también alcanza a otras prestaciones vinculadas al sistema de asignaciones.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto bruto ascenderá a aproximadamente $445.003, reflejando la mayor cobertura que implica este beneficio.

Por su parte, la Asignación por Embarazo (AUE) tendrá el mismo valor que la AUH tradicional, por lo que quedará fijada en $136.666 brutos.

Además de la asignación mensual, muchas familias acceden a la Tarjeta Alimentar, un refuerzo clave destinado a la compra de alimentos. A diferencia de la AUH, este beneficio no se actualiza por movilidad, por lo que sus valores se mantienen sin cambios.

Los montos para abril serán:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 hijos o más: $108.062

El dinero se acredita automáticamente junto con la AUH, en la misma cuenta.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto puede cobrar una familia

La combinación de ambos beneficios permite alcanzar ingresos mensuales más altos, fundamentales para la economía del hogar.

Por ejemplo:

Una familia con un hijo cobrará: AUH (80%): $109.332 Tarjeta Alimentar: $52.250 Total: $161.582



En hogares con más hijos, el monto puede incrementarse considerablemente, convirtiéndose en un ingreso central para muchas familias.

Cuándo paga ANSES la AUH en abril

Según el esquema habitual, el calendario de pagos comenzará a partir del 10 de abril. Los cobros se organizan de manera escalonada, según la terminación del DNI, para evitar saturaciones y garantizar el acceso ordenado al sistema.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta a través de la web oficial o la app de ANSES. El actual esquema de movilidad marcó un cambio importante respecto al sistema anterior.

Antes, los aumentos eran trimestrales, lo que generaba un retraso frente a la inflación. Con la nueva modalidad, los ajustes se realizan todos los meses, tomando como base el IPC publicado por el INDEC dos meses antes.

Este mecanismo busca dar mayor previsibilidad y sostener el poder de compra de millones de personas que dependen de estas prestaciones.