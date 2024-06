TARJETA ALIMENTAR de ANSES: cuándo se cobra en julio 2024

En junio, el monto de la AUH ascendió a $74.354 por hijo, mientras que por descuentos de ANSES la suma neta quedó en $ 59.483,2. Para julio no se espera un incremento de la asistencia alimentaria, y por ahora, no hay anuncios al respecto. La Tarjeta Alimentar no está atada a los cambios por la nueva Ley de movilidad.