Tarjeta Alimentar noviembre 2025: montos actualizados según la cantidad de hijos
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los montos de la Tarjeta Alimentar para noviembre 2025. Cuánto cobran las familias según la cantidad de hijos a cargo.
Tarjeta Alimentar noviembre 2025: montos vigentes según cantidad de hijos
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos oficiales de la Tarjeta Alimentar que se acreditarán durante noviembre de 2025, y aclaró si habrá o no un aumento en esta ayuda económica clave que llega a más de 2,5 millones de familias en todo el país.
Este beneficio forma parte del Plan Argentina contra el Hambre, y tiene como objetivo garantizar el acceso a alimentos básicos y nutritivos para los hogares más vulnerables. Se otorga de forma automática junto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Pensiones No Contributivas (PNC), principalmente la de madres de siete hijos o más.
ANSES confirmó los montos para noviembre 2025
Pese a la inflación y a las recientes actualizaciones aplicadas a otras prestaciones sociales, ANSES confirmó que la Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en noviembre. De este modo, se mantienen los valores vigentes desde julio, que son los siguientes:
Familias con un hijo o titulares de la Asignación por Embarazo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres o más hijos: $108.062
Estos montos se acreditan de manera automática en la cuenta bancaria vinculada a la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El dinero puede usarse con la tarjeta de débito o mediante pagos con QR en comercios adheridos.
ANSES recordó que el saldo no caduca y que puede utilizarse únicamente para la compra de alimentos, bebidas no alcohólicas y artículos de limpieza, con el fin de garantizar el uso responsable del beneficio.
Por qué no hubo aumento para noviembre
Desde el organismo previsional explicaron que la Tarjeta Alimentar no se actualiza por movilidad, como sucede con la AUH o las jubilaciones, sino que sus ajustes dependen de una decisión administrativa del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Inclusión Social.
En los últimos meses, se analizó la posibilidad de un nuevo incremento en función de la inflación alimentaria, pero el Gobierno decidió mantener los valores estables hasta diciembre, a la espera de la próxima revisión de montos prevista para fin de año.
No obstante, ANSES destacó que el programa seguirá vigente y con continuidad garantizada, ya que forma parte de las políticas de asistencia directa a los sectores más vulnerables.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar
La Tarjeta Alimentar se otorga de forma automática a los siguientes grupos de beneficiarios, sin necesidad de inscripción previa:
Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años.
Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.
Titulares de AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.
Beneficiarias de la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos o más, sin importar la edad de los hijos.
ANSES cruza automáticamente la información del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el sistema de Mi ANSES, por lo que no es necesario realizar ningún trámite. Solo se recomienda mantener actualizados los datos personales y familiares, ya que de ello depende la correcta acreditación del beneficio.
Cómo saber si te corresponde la Tarjeta Alimentar
Para consultar si te corresponde la Tarjeta Alimentar en noviembre 2025, ANSES recomienda ingresar a la web oficial del organismo. Luego, se debe acceder a “Mi ANSES” con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección “Programas y beneficios”, el sistema indicará si el titular figura entre los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar y el monto que le corresponde según la cantidad de hijos.
También se puede verificar el depósito a través de la app o el homebanking del banco donde se cobra la asignación. Allí se reflejará la acreditación bajo el concepto “Tarjeta Alimentar” o “Ministerio de Desarrollo Social”.
Cuándo se paga la Tarjeta Alimentar en noviembre
El calendario de acreditación de la Tarjeta Alimentar sigue las mismas fechas de pago que la AUH y la AUE, según el último número del DNI del titular.
Por lo tanto, los depósitos comenzarán en la segunda semana de noviembre, junto con las prestaciones de ANSES, y se realizarán en forma escalonada.
Los beneficiarios de la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos o más recibirán el dinero junto a su prestación mensual, acreditado también en la misma cuenta bancaria.
Qué se puede comprar con la Tarjeta Alimentar_
El objetivo de este programa es mejorar la alimentación de niños, niñas y adolescentes y asegurar el acceso a productos nutritivos. Por ello, el dinero solo puede utilizarse para:
Alimentos de todo tipo, frescos o secos.
Bebidas no alcohólicas (como agua, leche, jugos, infusiones).
Productos de limpieza e higiene personal.
No se permite el uso del saldo para comprar bebidas alcohólicas, tabaco ni otros artículos no esenciales.
Además, el saldo no se puede extraer en efectivo en su totalidad, aunque muchos bancos permiten retirar una parte limitada, dependiendo de la entidad. ANSES recomienda priorizar el uso directo en comercios habilitados.