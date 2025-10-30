Tarjeta Alimentar noviembre 2025: montos actualizados según la cantidad de hijos

ANSES recordó que el saldo no caduca y que puede utilizarse únicamente para la compra de alimentos, bebidas no alcohólicas y artículos de limpieza, con el fin de garantizar el uso responsable del beneficio.

Por qué no hubo aumento para noviembre

Desde el organismo previsional explicaron que la Tarjeta Alimentar no se actualiza por movilidad, como sucede con la AUH o las jubilaciones, sino que sus ajustes dependen de una decisión administrativa del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Inclusión Social.

En los últimos meses, se analizó la posibilidad de un nuevo incremento en función de la inflación alimentaria, pero el Gobierno decidió mantener los valores estables hasta diciembre, a la espera de la próxima revisión de montos prevista para fin de año.

No obstante, ANSES destacó que el programa seguirá vigente y con continuidad garantizada, ya que forma parte de las políticas de asistencia directa a los sectores más vulnerables.

AUH y Tarjeta Alimentar el combo de julio que pocos saben cómo activar

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar se otorga de forma automática a los siguientes grupos de beneficiarios, sin necesidad de inscripción previa:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años .

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación .

Titulares de AUH por hijos con discapacidad , sin límite de edad.

Beneficiarias de la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos o más, sin importar la edad de los hijos.

ANSES cruza automáticamente la información del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el sistema de Mi ANSES, por lo que no es necesario realizar ningún trámite. Solo se recomienda mantener actualizados los datos personales y familiares, ya que de ello depende la correcta acreditación del beneficio.

Cómo saber si te corresponde la Tarjeta Alimentar

Para consultar si te corresponde la Tarjeta Alimentar en noviembre 2025, ANSES recomienda ingresar a la web oficial del organismo. Luego, se debe acceder a “Mi ANSES” con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección “Programas y beneficios”, el sistema indicará si el titular figura entre los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar y el monto que le corresponde según la cantidad de hijos.

También se puede verificar el depósito a través de la app o el homebanking del banco donde se cobra la asignación. Allí se reflejará la acreditación bajo el concepto “Tarjeta Alimentar” o “Ministerio de Desarrollo Social”.

Cuándo se paga la Tarjeta Alimentar en noviembre

El calendario de acreditación de la Tarjeta Alimentar sigue las mismas fechas de pago que la AUH y la AUE, según el último número del DNI del titular.

Por lo tanto, los depósitos comenzarán en la segunda semana de noviembre, junto con las prestaciones de ANSES, y se realizarán en forma escalonada.

Los beneficiarios de la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos o más recibirán el dinero junto a su prestación mensual, acreditado también en la misma cuenta bancaria.

Qué se puede comprar con la Tarjeta Alimentar_

El objetivo de este programa es mejorar la alimentación de niños, niñas y adolescentes y asegurar el acceso a productos nutritivos. Por ello, el dinero solo puede utilizarse para:

Alimentos de todo tipo , frescos o secos.

Bebidas no alcohólicas (como agua, leche, jugos, infusiones).

Productos de limpieza e higiene personal.

No se permite el uso del saldo para comprar bebidas alcohólicas, tabaco ni otros artículos no esenciales.

Además, el saldo no se puede extraer en efectivo en su totalidad, aunque muchos bancos permiten retirar una parte limitada, dependiendo de la entidad. ANSES recomienda priorizar el uso directo en comercios habilitados.