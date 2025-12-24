Milei sorprende con un bono navideño: quiénes podrán cobrarlo y cuándo

¿Qué es la Prestación por Desempleo y cómo funciona?

La Prestación por Desempleo es un seguro social administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), destinado a personas que tenían empleo registrado y fueron desvinculadas de manera involuntaria. A diferencia de otros programas sociales, no se otorga de forma automática, ya que requiere el cumplimiento de una serie de requisitos vinculados a los aportes realizados durante la etapa laboral.

El beneficio está contemplado en la legislación vigente y busca garantizar un ingreso temporario mientras el trabajador desempleado intenta reinsertarse en el mercado laboral. Además del monto mensual, la prestación incluye otros derechos, como el acceso a asignaciones familiares y la cobertura de obra social durante el período de cobro.

Uno de los puntos centrales es que la duración del beneficio no es indefinida. El tiempo durante el cual se percibe la prestación depende directamente de la cantidad de aportes realizados antes de la desvinculación, con un mínimo y un máximo establecidos por la normativa.

Cómo se calcula el monto que paga ANSES

El cálculo del monto mensual de la Prestación por Desempleo se basa en el mejor promedio salarial de los últimos seis meses trabajados antes del cese laboral. Sobre ese promedio se aplica un porcentaje determinado, siempre respetando los topes mínimo y máximo fijados en relación con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

En diciembre, tras la última actualización oficial, el tope máximo quedó fijado en $334.800, luego de un incremento del 1,95%. Sin embargo, no todos los beneficiarios cobran la misma suma. Cada persona recibe un monto distinto, que depende de su salario previo, la cantidad de aportes y el tipo de relación laboral que mantenía.

Desde ANSES remarcaron que el sistema ajusta automáticamente el valor de la prestación cuando se producen actualizaciones del salario mínimo, lo que permite que el beneficio mantenga cierto nivel de actualización frente a la inflación, aunque muchas veces resulte insuficiente frente al aumento del costo de vida.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

El acceso a la Prestación por Desempleo está limitado a trabajadores que se desempeñaban en el sector formal y que fueron desvinculados por causas contempladas en la ley. No pueden acceder quienes renunciaron voluntariamente ni quienes se encuentran trabajando en la informalidad.

Los requisitos varían según el tipo de trabajador:

Trabajadores permanentes : deben contar con al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada : deben haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años .

Trabajadores de la construcción: necesitan acreditar un mínimo de ocho meses de aportes en los dos años anteriores al fin de obra o cese laboral.

Además, es obligatorio iniciar el trámite dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. Si se supera ese plazo, el derecho al beneficio puede perderse o verse reducido.

Cómo se solicita el beneficio

El trámite para acceder a la Prestación por Desempleo puede realizarse de manera presencial o virtual, a través del sitio web oficial de ANSES. Para iniciar la solicitud, el trabajador debe contar con:

Documento Nacional de Identidad (DNI) .

Telegrama de despido, carta documento o contrato vencido , según corresponda.

Clave de la Seguridad Social, que puede generarse desde la web de ANSES.

Una vez presentada la documentación, el organismo analiza el caso y, si se cumplen los requisitos, aprueba el beneficio y asigna la fecha de cobro. El proceso puede demorar algunas semanas, por lo que se recomienda iniciar el trámite lo antes posible tras la desvinculación laboral.

Calendario de cobro después de Navidad

ANSES informó que el pago de la Prestación por Desempleo continuará después de Navidad, siguiendo el cronograma habitual por terminación de DNI. Según lo anunciado oficialmente:

El jueves 26 de diciembre cobran las personas con DNI terminados en 4 y 5 .

El resto de los beneficiarios percibirá el pago en los días siguientes, de acuerdo con el calendario completo difundido por el organismo.

Desde el organismo previsional recordaron que las fechas pueden consultarse en la web oficial de ANSES y que no es necesario realizar ningún trámite adicional para cobrar si la prestación ya fue otorgada.