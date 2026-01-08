El tierno piropo de Seven Kayne a Gimena Accardi que reavivó los rumores de romance

“Fue lo contrario a tener presión y estuvo buenísimo cómo me fueron orientando desde el principio. Hicimos ejercicios teatrales para aflojarnos físicamente para los momentos más físicos y después repasar mucho la letra o probar haciendo como ejercicios también con la boca y cosas para yo ir agarrando un poco del ritmo”, agregó Joaquín Cordovero.

Y destacó lo que aprendió de la actuación al trabajar con ella: “Verla actuar a ella era como ver a Messi jugar al fútbol, pasa por un montón de estados y secuencias. Lo haces desde los diez años y te sale bastante natural. Hay momentos que llora ella y yo me ponía a llorar, eso es muy pro”.

Consultado por los rumores de romance con Gimena Accardi, Seven Kayne aclaró contundente: “No, no, fue todo serie. Todo lo que se vio era en el set de los rodajes. La primer foto que salió fue porque la publicó la directora en un ensayo y eso disparó todo".

“Pero está bueno también para la serie que nos vinculen y que se hable un poco de la mujer más grande venía de la mano de la narrativa de la serie”, señaló sobre esos rumores de amor que contribuyen a la expectativa por la serie.

“El chiste de la serie es esto de la profesora con un alumno, que se hable de la relación de una mujer más grande. La sociedad está acostumbrado que cuando sea al revés no nos llama la atención: si el pibe tiene 40 y la mina 20, es una relación normal. Igual el otro día la fuimos a presentar juntos a los Martín Fierro y ahí la cosa bajó un par de cambios”, concluyó el cantente.

El original regalo que sorprendió al aire a Gimena Accardi en su primer verano soltera

Gimena Accardi vivió un momento inesperado en vivo en Soñé que volaba, Olga, desde Mar del Plata, donde una fanática logró dejarla sin palabras.

Todo comenzó con la intervención de una seguidora que llamó al programa y expresó su admiración por la actriz: “Gime, te amo. Soy tu fanática, veo Olga desde que estás vos ¡Es tu primer verano soltera!”, le dijo.

“Tengo un regalo para vos, pero tenés que hacer algo para que se active el regalo, ¿estás preparada?”, le propuso con absoluto misterio la oyente a la actriz.

Ante esa frase, Gimena Accardi reaccionó incrédula y dijo: “¿Esto es joda?”. Automáticamente, la joven le pidió que mirara debajo de la mesa del estudio y, al hacerlo, la actriz quedó impactada al ver aparecer a cuatro strippers que comenzaron a bailar alrededor suyo al ritmo del clásico American Woman de Lenny Kravitz.

En un primer momento, Gimena se cubrió el rostro con las manos, sorprendida y sin poder ocultar su asombro y con el correr de los segundos y más desenvuelta se animó a participar y terminó bailando junto a los strippers, en medio de un clima de risas en el estudio.

