Excelente noticia de ANSES: aumentos, bono y calendario de pagos confirmados para noviembre 2025

De esta manera, las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se ajustan de forma automática según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Este mecanismo de movilidad mensual, que reemplaza a la fórmula trimestral anterior, busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente al avance de la inflación.

Montos de las prestaciones de ANSES en noviembre 2025

Con el nuevo incremento, los haberes quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $333.085,39

Jubilación máxima: $2.241.568,43

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.468,31

Pensión No Contributiva (PNC): $233.159,77

Además, los jubilados y pensionados que perciban menos de $403.085,39 recibirán el bono previsional de $70.000, por lo que los montos finales serán:

Jubilación mínima con bono: $403.085,39

PUAM con bono: $336.468,31

PNC con bono: $303.159,77

Este refuerzo mensual se seguirá pagando de manera automática, sin necesidad de hacer ningún trámite adicional.

Aumento también para AUH, SUAF y AUE

El incremento del 2,08% también alcanza a las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Los nuevos valores son los siguientes:

AUH general: $119.691 por hijo. Se cobra el 80% mensual ($93.801,60) y se retiene el 20% ($23.938,20) , que se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH .

AUH por hijo con discapacidad: $389.733 Se cobra el 80% ($305.432,80) mensualmente.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $59.851

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $194.873

En todos los casos, los montos se acreditan en la misma cuenta bancaria donde se deposita la prestación principal.

Tarjeta Alimentar y otros beneficios complementarios

Junto con la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE), se acredita la Tarjeta Alimentar, destinada a garantizar el acceso a alimentos básicos.

Los valores actualizados son:

Un hijo o embarazo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más hijos: $108.062

El beneficio se deposita junto con la AUH o la AUE, en la misma fecha asignada por número de DNI.

Además, ANSES mantiene vigente el programa de reintegros por compras con tarjeta de débito, que devuelve hasta $120.000 por mes a jubilados, pensionados y titulares de AUH que usen su tarjeta para pagar en comercios adheridos.

Calendario de pagos ANSES noviembre 2025

A continuación, las fechas oficiales de cobro según terminación de documento:

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar (SUAF)

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignaciones por Prenatal y Maternidad

Prenatal: DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Maternidad: Todas las terminaciones: del 10 de noviembre al 10 de diciembre



Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

