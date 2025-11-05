Excelente noticia de ANSES: aumentos, bono y calendario de pagos confirmados para noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de los haberes de jubilados, pensionados, AUH y demás prestaciones para noviembre de 2025, junto con el calendario completo de pagos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los aumentos que regirán desde noviembre 2025 junto con el pago del bono extra y los nuevos montos para jubilados, pensionados, AUH, SUAF y PNC.
El incremento se aplicará a partir del lunes 10 de noviembre, con un aumento del 2,08% que responde al ajuste por inflación de septiembre, según la última actualización del Decreto de Movilidad Jubilatoria.
Este incremento impactará en millones de beneficiarios y se suma al bono mensual de $70.000 que el organismo seguirá otorgando a los jubilados y pensionados con haberes más bajos.
La Resolución 338/2025, publicada en el Boletín Oficial, fijó que todos los haberes del sistema previsional tendrán una suba del 2,08% en noviembre.
De esta manera, las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se ajustan de forma automática según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
Este mecanismo de movilidad mensual, que reemplaza a la fórmula trimestral anterior, busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente al avance de la inflación.
Con el nuevo incremento, los haberes quedan establecidos de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $333.085,39
Jubilación máxima: $2.241.568,43
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.468,31
Pensión No Contributiva (PNC): $233.159,77
Además, los jubilados y pensionados que perciban menos de $403.085,39 recibirán el bono previsional de $70.000, por lo que los montos finales serán:
Jubilación mínima con bono: $403.085,39
PUAM con bono: $336.468,31
PNC con bono: $303.159,77
Este refuerzo mensual se seguirá pagando de manera automática, sin necesidad de hacer ningún trámite adicional.
El incremento del 2,08% también alcanza a las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Los nuevos valores son los siguientes:
AUH general: $119.691 por hijo.
Se cobra el 80% mensual ($93.801,60) y se retiene el 20% ($23.938,20), que se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.
AUH por hijo con discapacidad: $389.733
Se cobra el 80% ($305.432,80) mensualmente.
Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $59.851
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $194.873
En todos los casos, los montos se acreditan en la misma cuenta bancaria donde se deposita la prestación principal.
Junto con la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE), se acredita la Tarjeta Alimentar, destinada a garantizar el acceso a alimentos básicos.
Los valores actualizados son:
Un hijo o embarazo: $52.250
Dos hijos: $81.936
Tres o más hijos: $108.062
El beneficio se deposita junto con la AUH o la AUE, en la misma fecha asignada por número de DNI.
Además, ANSES mantiene vigente el programa de reintegros por compras con tarjeta de débito, que devuelve hasta $120.000 por mes a jubilados, pensionados y titulares de AUH que usen su tarjeta para pagar en comercios adheridos.
A continuación, las fechas oficiales de cobro según terminación de documento:
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar (SUAF)
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8: 20 de noviembre
DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Embarazo (AUE)
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8: 20 de noviembre
DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignaciones por Prenatal y Maternidad
Prenatal:
DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Maternidad:
Todas las terminaciones: del 10 de noviembre al 10 de diciembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre