CHAU AUH: alerta de ANSES por los beneficiarios que podrían perder la asignación en noviembre

De acuerdo con la Resolución 5/2025 publicada en el Boletín Oficial, el salario mínimo se mantiene en $322.000 desde agosto para los trabajadores con jornada completa. Este monto funciona como tope para determinar la continuidad del beneficio en los casos de empleo informal o no registrado.

AUH

Requisitos actualizados para cobrar la Asignación Universal por Hijo

La ANSES recordó que la AUH está dirigida a madres, padres o tutores con hijos a cargo que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

Desocupados.

Trabajadores informales o sin aportes.

Personal de casas particulares.

Monotributistas sociales.

Además, los beneficiarios deben cumplir los siguientes requisitos:

No recibir otras prestaciones contributivas o no contributivas nacionales o provinciales.

Tener ingresos inferiores al salario mínimo.

Residir en el país con al menos dos años de residencia para extranjeros.

Acreditar la escolaridad y los controles de salud de los hijos mediante la Libreta AUH.

Fechas de cobro de la AUH de ANSES en noviembre 2025

El calendario de pagos se organizará, como es habitual, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):