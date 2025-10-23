La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene su objetivo de reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables, por lo que liquidará un bono de hasta $160.000 en octubre a un grupo específico de beneficiarios.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lanzó un nuevo bono de hasta $160.000 que se pagará desde octubre y puede cobrarse por un período de entre seis meses y un año, según cada caso.
Nuevo bono de ANSES de $160.000: todo lo que tenés que saber para cobrarlo
Esta ayuda económica corresponde a la Prestación por Desempleo, un beneficio que se paga mensualmente por un período que puede extenderse de 6 meses a 1 año, e incluso hasta 18 meses para mayores de 45 años. Está destinado a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa justa.
¿Quiénes cobran el bono de $160.000 de ANSES en octubre?
Durante octubre, ANSES paga la Prestación por Desempleo, una asistencia económica que busca acompañar a quienes se quedaron sin trabajo y necesitan sostener sus gastos básicos mientras buscan una nueva oportunidad laboral.
El monto del beneficio equivale al 75% del mejor sueldo percibido en los últimos seis meses, aunque existen topes y mínimos establecidos por ley:
Monto máximo: $322.200 (equivalente al salario mínimo actual).
Monto mínimo: $161.000 (el 50% del salario mínimo).
De esta manera, mientras algunos beneficiarios podrán cobrar hasta $322.200, otros recibirán $161.000, según los aportes y remuneraciones previas de cada trabajador.
La duración del beneficio varía según el tiempo trabajado con aportes:
Trabajadores permanentes: entre 2 y 12 meses.
Trabajadores mayores de 45 años: hasta 18 meses.
Trabajadores eventuales o de temporada: depende de la cantidad de días trabajados durante los últimos tres años.
El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido o finalización del contrato laboral. Los requisitos son diferentes según el tipo de vínculo:
Para trabajadores permanentes:
Tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años previos al despido.
Para trabajadores eventuales o de temporada:
Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del empleo.
Documentación necesaria:
Para iniciar el trámite, el trabajador debe presentar DNI (original y copia) y documentación que acredite el desempleo, según corresponda:
Despido sin justa causa: telegrama, carta documento o nota firmada por el empleador.
Despido por quiebra o concurso: nota del síndico o sentencia judicial.
Resolución del contrato por justa causa: telegramas enviados por el trabajador.
Contrato a plazo fijo no renovado: copia del contrato vencido.
Fallecimiento del empleador unipersonal: partida o acta de defunción certificada.
Enfermedad o accidente laboral/no laboral: certificado médico de aptitud laboral actualizado.
El trámite puede realizarse presencialmente o de forma virtual:
Presencial:
Solicitar un turno previo en www.anses.gob.ar.
Presentarse en la oficina asignada con DNI y documentación respaldatoria.
Virtual:
Ingresar a Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social.
Seleccionar el servicio Atención Virtual.
Cargar la documentación requerida y enviar la solicitud.
Una vez aprobado, el beneficiario comenzará a cobrar la prestación mensualmente en su cuenta bancaria registrada.
Dónde consultar el estado del trámite
Los beneficiarios pueden verificar el estado de su solicitud o los próximos pagos ingresando a Mi ANSES, sección “Prestación por Desempleo”, o comunicándose al 130, la línea gratuita del organismo.