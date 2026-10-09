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Últimos pagos de jubilaciones y asignaciones de ANSES por el feriado: cuándo se reanudan los cobros

El organismo previsional completa este viernes la primera tanda de acreditaciones del mes. Los depósitos se pausarán el lunes 12 de octubre, pero ya hay fecha de reanudación.

Cuándo se reanudan los pagos de ANSES para jubilados y pensionados (Foto: archivo).

Cuándo se reanudan los pagos de ANSES para jubilados y pensionados (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida este viernes 9 de octubre la última jornada de cobros de la semana para jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones sociales. Tras esta fecha, las acreditaciones quedarán suspendidas por el feriado nacional del lunes 12 de octubre y el cronograma de pagos oficial se reanudará el martes 13 de octubre para los documentos previstos.

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De cuánto sería el aumento en noviembre para AUH y jubilados de ANSES (Foto: archivo).

¿Qué prestaciones sociales paga hoy ANSES?

Durante la jornada de este viernes 9 de octubre, el organismo lleva a cabo las acreditaciones bancarias según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular:

  • Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 1.

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 1.

  • Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 1.

  • Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 0.

  • Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 2 y 3.

  • Asignaciones Familiares de PNC: todas las terminaciones de DNI.

  • Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento): todas las terminaciones de DNI (primera quincena).

En el caso de los beneficiarios de la AUH, se recuerda que el cobro mensual efectivo que se acredita en la cuenta bancaria corresponde al 80% del haber total, mientras que el 20% restante permanece retenido hasta la presentación anual de la Libreta de Asignación Universal.

¿Por qué el organismo previsional suspende las fechas de cobro en octubre?

La pausa en la acreditación de haberes responde a la conmemoración del feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, fijado para el lunes 12 de octubre. Al tratarse de un día inhábil administrativo y bancario, la actividad del sistema financiero público interrumpe sus operaciones de depósito.

Esta modificación de calendario altera únicamente la continuidad de las jornadas de acreditación y no acarrea ningún tipo de descuento o pérdida en los montos prestacionales de las prestaciones asignadas.

¿Cuándo se reanudan los depósitos oficiales en las cuentas bancarias?

El calendario de pagos habitual del organismo se reactivará de forma automática el martes 13 de octubre, día hábil en el que el sistema retomará el esquema escalonado de transferencias para los DNI restantes.

Para consultar los datos exactos del cobro de forma personalizada, los titulares pueden realizar el seguimiento mediante la plataforma oficial del organismo:

  • Ingresar a la web oficial de ANSES.

  • Seleccionar la pestaña correspondiente al Calendario de pagos de octubre de 2026.

  • Filtrar por tipo de prestación (Jubilados y Pensionados, AUH, AUE o PNC).

  • Verificar la fecha según la finalización del documento.

¿Cómo queda configurado el calendario de pagos restante?

El esquema de fechas inmediatas para las principales prestaciones tras el receso bancario se estructura de la siguiente forma:

  • Viernes 9 de octubre:

    • Jubilados y pensionados (mínima): DNI 1

    • AUH y Asignación Familiar: DNI 1

    • Asignación por Embarazo: DNI 0

    • Pensiones No Contributivas: DNI 2 y 3

  • Lunes 12 de octubre:

    • Sin actividad bancaria ni depósitos por feriado nacional.

  • Martes 13 de octubre:

    • Reanudación formal de los depósitos para las terminaciones correspondientes según el cronograma oficial del organismo.

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