En ese contexto, Sposato también mencionó la posibilidad de que la conducción de la próxima ceremonia quede vacante. "Y además el Moro dijo que no iba a conducir el próximo", remarcó Sposato. "Sí, ya no quiere conducir más", acotó Tauro.

La conversación derivó entonces en una propuesta concreta de la periodista, quien consideró que Wanda podría tener la oportunidad de demostrar sus condiciones en una transmisión en vivo y frente a toda la industria del espectáculo.

"Yo, si soy Ventura, le daría la posibilidad de conducir el Martín Fierro, porque todo el mundo dice que va grabada, que la editan mucho. Entonces le demostraría al mundo entero en la fiesta de la televisión y del espectáculo que puede hacerlo", opinó Tauro.

Cómo hizo Wanda Nara para cambiar su figura

En medio de una intensa agenda laboral por las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara encontró un espacio para interactuar con sus seguidores de Instagram y contarles cuáles son los hábitos que incorporó en su día a día para cuidar su cuerpo y mejorar su alimentación.

A través de sus historias, la conductora detalló que aumentó considerablemente la cantidad de agua que consume y que sumó largas caminatas a su rutina. “La verdad que estoy caminado mucho, sobre todo cuando llego a casa, entre 12 y 14 kilómetros, que para mí es un montón”, precisó.

Además de mantenerse en movimiento, Wanda explicó que modificó sus horarios para organizar mejor las comidas y sostener una alimentación más equilibrada. Según contó, logró establecer una rutina que mantiene durante la semana, aunque se permite algunas excepciones los fines de semana.

“En mi alimentación, me cuido mucho más. También acá en el camarín tengo una dieta que sigo todos los días…antes me costaba. Trato y tengo prohibido los dulces, al menos por un tiempo. Los fines de semana quizás me hago algún permitido”, comentó sobre los cambios que implementó y los alimentos que intenta dejar de lado.

Por otro lado, la empresaria reveló que también incorporó tratamientos estéticos a su rutina de bienestar. En ese sentido, explicó que los masajes drenantes se convirtieron en una parte habitual de sus jornadas, especialmente después de pasar tantas horas trabajando en el canal. “Todos los días cuando llego del canal sí o sí me hago masajes drenantes. Estoy muchas horas parada, así que cuando llego a casa me obligo de caminar bastante”, indicó.

Mientras respondía las consultas que le llegaban a través de las redes sociales, Wanda continuó dando detalles sobre las decisiones que tomó para sentirse mejor físicamente. Entre sus recomendaciones, destacó la importancia de no quedarse quieto y de incorporar actividades que ayuden a mantener el cuerpo activo.

"Es muy importante mantenerse activo y hacer cosas diferentes", aseguró Wanda Nara, quien volvió a mencionar las caminatas que realiza al regresar de su jornada laboral. También remarcó que ordenar sus comidas y respetar los horarios tuvo un impacto positivo en su nueva rutina.

“La alimentación la cambié bastante porque comía a cualquier hora, no desayunaba y ahora sí. Empecé a desayunar, a comer todas mis comidas. Tengo unos snacks saludables para cualquier momento del día, en esos momentos que me agarran un ataque en el que me quiero comer todo", continuó.

Finalmente, la conductora hizo un balance de esta etapa y reconoció que está más comprometida con el cuidado personal, con especial atención a su bienestar general. Y cerró: "Esta vez estoy un poco más aplicada en el cuidado del cuerpo y sobre todo de mi salud. Así que cambié las papas fritas por los arándanos y otros hábitos que hacen que me vea un poquito mejor”.