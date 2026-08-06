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Mario Pergolini reveló el acuerdo que hizo con Marcelo Tinelli: "Nos encontramos y..."

El conductor Mario Pergolini recordó una charla que mantuvo con Marcelo Tinelli varios años atrás por un motivo particular y dio detalles inéditos.

6 ago 2026, 09:20
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Mario Pergolini sorprendió al aire en Otro Día Perdido (El Trece) al contar el acuerdo que alcanzó con Marcelo Tinelli varios años atrás y por un motivo particular. Se dio en el marco de plena rivalidad televisiva cuando supo que los hijos de su colega irían al mismo colegio que los suyos.

En ese contexto, acordaron mantener en reserva el nombre del establecimiento donde asistían sus hijos para evitar que los periodistas y los fanáticos fueran hasta allí a buscarlos.

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"Cada vez que cuento algo de mi mundo después mi mundo se queja un poco. Me pasaba mis hijos iban al colegio y contaba en la radio que hubo reunión de padres y me decían: estuviste hablando de mí", comenzó el conductor.

"Esto es la primera vez que lo cuento. Al colegio al que fuimos empezaron a ir gente conocida. Éramos pocos, pero muy reservado. Me acuerdo que en un momento estaba el hijo de Julián Weich, por ejemplo, Vicentico, y a fin de año era medio un Luna Park. Y después empezaron a venir otros famosos al colegio y yo era medio picante ya con algunos", continuó su relato.

La charla privada y desconocido acuerdo entre Mario Pergolini y Marcelo Tinelli

Fue ahí cuando Mario Pergolini contó del llamado que recibió donde le avisaban que Marcelo Tinelli llevaría a sus hijos al mismo colegio, generando la total sorpresa de Evelyn Botto y Rada.

“Hasta que un día me llaman y me dijeron: ‘Una pareja va a traer a una de sus hijas al colegio’. Yo me preguntaba por qué me avisaban a mí, y me dijeron: ‘No, porque a lo mejor te gustaría saber quién es’. ¿Y quién viene al colegio? Marcelo Tinelli”, siguió la anécdota al aire.

En ese contexto, el conductor reveló la charla que mantuvo con Tinelli y el punto de acuerdo al que llegaron: “Hablamos con Marcelo y dijimos no digamos nada porque iba a haber gente esperando en el colegio y era un lugar de los chicos. Pero eso lo charlamos entre nosotros que teníamos y seguimos teniendo charla”, contó.

“Para toda la gente estábamos peleados a muerte. Llega el primer día de la familia donde se juntan todos y entro yo por un lado y él por el otro, nadie se lo esperaba. De repente en el patio nos encontramos los dos y te juro que se escuchó un ‘uhhh’. Y pasó algo tremendo, se los cuento otro día”, concluyó entre risas y terminando la historia.

     

 

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