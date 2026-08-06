Mario Pergolini reveló el acuerdo que hizo con Marcelo Tinelli: "Nos encontramos y..."

La charla privada y desconocido acuerdo entre Mario Pergolini y Marcelo Tinelli

Fue ahí cuando Mario Pergolini contó del llamado que recibió donde le avisaban que Marcelo Tinelli llevaría a sus hijos al mismo colegio, generando la total sorpresa de Evelyn Botto y Rada.

“Hasta que un día me llaman y me dijeron: ‘Una pareja va a traer a una de sus hijas al colegio’. Yo me preguntaba por qué me avisaban a mí, y me dijeron: ‘No, porque a lo mejor te gustaría saber quién es’. ¿Y quién viene al colegio? Marcelo Tinelli”, siguió la anécdota al aire.

En ese contexto, el conductor reveló la charla que mantuvo con Tinelli y el punto de acuerdo al que llegaron: “Hablamos con Marcelo y dijimos no digamos nada porque iba a haber gente esperando en el colegio y era un lugar de los chicos. Pero eso lo charlamos entre nosotros que teníamos y seguimos teniendo charla”, contó.

“Para toda la gente estábamos peleados a muerte. Llega el primer día de la familia donde se juntan todos y entro yo por un lado y él por el otro, nadie se lo esperaba. De repente en el patio nos encontramos los dos y te juro que se escuchó un ‘uhhh’. Y pasó algo tremendo, se los cuento otro día”, concluyó entre risas y terminando la historia.