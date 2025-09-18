Una buena para jubilados de ANSES: lanzan descuentos de 25% para compras

Además, hay miles de comercios de cercanía adheridos, cuya lista completa se puede consultar desde el sitio oficial del programa.

Cómo funciona el reintegro del 10%

En todos los comercios habilitados, los jubilados recibirán un 10% de reintegro automático al pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se acreditan la jubilación o pensión.

El monto devuelto aparece en la cuenta bancaria dentro de los 7 días hábiles posteriores a la compra.

El reintegro del 20% en farmacias y perfumerías

Además del descuento en supermercados, el programa contempla un 20% de reintegro en:

Farmacias

Perfumerías

Comercios vinculados al cuidado personal e higiene

Este beneficio aplica tanto a pagos con tarjeta de débito como con tarjeta de crédito.

Cómo acceder al 25% con Banco Nación

Quienes perciban sus haberes a través del Banco Nación podrán acceder a un reintegro total del 25%, siempre que paguen con:

Tarjeta de crédito o débito del banco

Código QR de la aplicación BNA+

De esta manera, los jubilados logran un 5% extra sobre el descuento habitual.

Qué hacer si no se acredita el reintegro

ANSES explicó que los reintegros pueden tardar hasta 7 días hábiles en impactar en la cuenta del beneficiario. Si pasado ese tiempo no se registra la devolución, los jubilados deberán comunicarse directamente con el banco emisor de la tarjeta.