Previsional
ANSES
Jubilados
Beneficio

Una buena para jubilados de ANSES: lanzan descuentos de 25% para compras

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece una lista de reintegros para el sector que se acreditan de manera automática.

Lanzan descuentos de 25% en compras para jubilados de ANSES (Foto: A24.com).

El programa prevé devoluciones que van del 10% al 25%, según el tipo de compra y el medio de pago utilizado. Lo más importante: no hace falta presentar cupones ni realizar trámites adicionales.

Dónde se aplican los descuentos para jubilados de ANSES

ANSES informó que los jubilados y pensionados podrán acceder al beneficio en más de 7.000 comercios de todo el país, entre ellos las principales cadenas de supermercados:

  • Chango Más

  • Coto

  • Disco

  • Jumbo

  • Vea

  • La Anónima

Además, hay miles de comercios de cercanía adheridos, cuya lista completa se puede consultar desde el sitio oficial del programa.

Jubilados_cobro
ANSES paga un bono de $70.000 a jubilados: fecha y cómo cobrarlo

ANSES paga un bono de $70.000 a jubilados: fecha y cómo cobrarlo

Cómo funciona el reintegro del 10%

En todos los comercios habilitados, los jubilados recibirán un 10% de reintegro automático al pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se acreditan la jubilación o pensión.

El monto devuelto aparece en la cuenta bancaria dentro de los 7 días hábiles posteriores a la compra.

El reintegro del 20% en farmacias y perfumerías

Además del descuento en supermercados, el programa contempla un 20% de reintegro en:

  • Farmacias

  • Perfumerías

  • Comercios vinculados al cuidado personal e higiene

Este beneficio aplica tanto a pagos con tarjeta de débito como con tarjeta de crédito.

Cómo acceder al 25% con Banco Nación

Quienes perciban sus haberes a través del Banco Nación podrán acceder a un reintegro total del 25%, siempre que paguen con:

  • Tarjeta de crédito o débito del banco

  • Código QR de la aplicación BNA+

De esta manera, los jubilados logran un 5% extra sobre el descuento habitual.

Qué hacer si no se acredita el reintegro

ANSES explicó que los reintegros pueden tardar hasta 7 días hábiles en impactar en la cuenta del beneficiario. Si pasado ese tiempo no se registra la devolución, los jubilados deberán comunicarse directamente con el banco emisor de la tarjeta.

