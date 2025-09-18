Una buena para jubilados de ANSES: lanzan descuentos de 25% para compras

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) amplió su programa de descuentos para jubilados con reintegros que se acreditan de forma automática. El objetivo es garantizar el acceso a alimentos, medicamentos y productos esenciales.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece una lista de reintegros para el sector que se acreditan de manera automática.
Lanzan descuentos de 25% en compras para jubilados de ANSES (Foto: A24.com).
El programa prevé devoluciones que van del 10% al 25%, según el tipo de compra y el medio de pago utilizado. Lo más importante: no hace falta presentar cupones ni realizar trámites adicionales.
ANSES informó que los jubilados y pensionados podrán acceder al beneficio en más de 7.000 comercios de todo el país, entre ellos las principales cadenas de supermercados:
Chango Más
Coto
Disco
Jumbo
Vea
La Anónima
Además, hay miles de comercios de cercanía adheridos, cuya lista completa se puede consultar desde el sitio oficial del programa.
En todos los comercios habilitados, los jubilados recibirán un 10% de reintegro automático al pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se acreditan la jubilación o pensión.
El monto devuelto aparece en la cuenta bancaria dentro de los 7 días hábiles posteriores a la compra.
Además del descuento en supermercados, el programa contempla un 20% de reintegro en:
Farmacias
Perfumerías
Comercios vinculados al cuidado personal e higiene
Este beneficio aplica tanto a pagos con tarjeta de débito como con tarjeta de crédito.
Quienes perciban sus haberes a través del Banco Nación podrán acceder a un reintegro total del 25%, siempre que paguen con:
Tarjeta de crédito o débito del banco
Código QR de la aplicación BNA+
De esta manera, los jubilados logran un 5% extra sobre el descuento habitual.
ANSES explicó que los reintegros pueden tardar hasta 7 días hábiles en impactar en la cuenta del beneficiario. Si pasado ese tiempo no se registra la devolución, los jubilados deberán comunicarse directamente con el banco emisor de la tarjeta.