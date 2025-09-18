La Asignación Universal por Hijo (AUH) tiene disponible un crédito de hasta $1 millón en septiembre 2025, que puede gestionarse en entidades bancarias como el Banco Provincia y el Banco Nación.
Con el simulador online podés calcular cuánto pagás por mes si pedís el préstamo en Banco Nación o Provincia. El paso a paso.
AUH ANSES: requisitos y paso a paso para pedir el crédito de $1 millón en 2025
Estos préstamos no los otorga directamente la ANSES, pero están destinados a quienes cobran la AUH por medio del organismo previsional, lo que los convierte en una opción real para miles de familias que necesitan liquidez para gastos cotidianos, estudios o emergencias.
La novedad es que ahora los bancos ofrecen un simulador online gratuito, que permite calcular en segundos el valor de la cuota mensual, la tasa de interés, el CFT (Costo Financiero Total) y el plazo de devolución. Así, cada beneficiario puede decidir con mayor seguridad si le conviene o no solicitar el financiamiento.
Los titulares de la AUH pueden acceder a préstamos de hasta $1.000.000, con devolución en plazos que van de 12 a 72 meses. La principal ventaja es que las cuotas son fijas, lo que brinda previsibilidad en un contexto de inflación.
Si bien la cifra puede variar levemente según el perfil crediticio del solicitante y la tasa vigente al momento de la aprobación, el monto publicado por el banco funciona como una referencia concreta para quienes evalúan esta herramienta financiera.
Las entidades bancarias habilitaron un simulador online gratuito, que permite calcular en segundos:
Valor de la cuota mensual según el monto y plazo elegido.
Ingreso mínimo exigido para acceder al préstamo.
Tasa de interés y CFTEA (Costo Financiero Total Efectivo Anual).
Plazo de devolución con diferentes opciones.
Esta herramienta es clave porque ayuda a cada titular de AUH a conocer de antemano si está en condiciones de asumir el compromiso financiero.
El cálculo más solicitado es el de un crédito de $1.000.000 a 72 meses, que arroja una cuota fija de $66.508,24.
Ese valor puede variar levemente según el perfil crediticio y las condiciones vigentes al momento de aprobación, pero la referencia sirve para planificar los gastos familiares con más certeza.
Aunque cada banco define condiciones específicas, en general se exige:
Ser titular de la Asignación Universal por Hijo.
Cobrar la prestación en la cuenta bancaria donde se acredita el préstamo.
Tener ingresos compatibles con el monto solicitado (el simulador indica el mínimo exigido).
No superar los límites de endeudamiento establecidos por el banco.
El simulador de crédito AUH es una herramienta fundamental porque permite:
Conocer la cuota exacta antes de iniciar el trámite.
Comparar diferentes plazos y elegir el más conveniente.
Evitar sorpresas financieras, ya que se muestra el costo total del préstamo.
Evaluar si los ingresos alcanzan para cumplir con el pago mensual.
Los pasos para solicitar el crédito de $1.000.000 son:
Ingresar a la app o web del banco (Provincia, Nación u otro habilitado).
Acceder con usuario y clave de home banking.
Ir a la sección Préstamos personales.
Seleccionar el monto deseado y el plazo de devolución.
Verificar la cuota y condiciones con el simulador.
Confirmar la solicitud.
Una vez aprobado, el monto se acredita en la cuenta bancaria en 24 a 48 horas.