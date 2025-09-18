AUH ANSES: requisitos y paso a paso para pedir el crédito de $1 millón en 2025

Si bien la cifra puede variar levemente según el perfil crediticio del solicitante y la tasa vigente al momento de la aprobación, el monto publicado por el banco funciona como una referencia concreta para quienes evalúan esta herramienta financiera.

Simulador online: cómo calcular la cuota

Las entidades bancarias habilitaron un simulador online gratuito, que permite calcular en segundos:

Valor de la cuota mensual según el monto y plazo elegido.

Ingreso mínimo exigido para acceder al préstamo.

Tasa de interés y CFTEA (Costo Financiero Total Efectivo Anual).

Plazo de devolución con diferentes opciones.

Esta herramienta es clave porque ayuda a cada titular de AUH a conocer de antemano si está en condiciones de asumir el compromiso financiero.

¿Cuánto se paga por un préstamo de $1 millón?

El cálculo más solicitado es el de un crédito de $1.000.000 a 72 meses, que arroja una cuota fija de $66.508,24.

Ese valor puede variar levemente según el perfil crediticio y las condiciones vigentes al momento de aprobación, pero la referencia sirve para planificar los gastos familiares con más certeza.

credios anses 100

Requisitos básicos para pedir el crédito AUH

Aunque cada banco define condiciones específicas, en general se exige:

Ser titular de la Asignación Universal por Hijo .

Cobrar la prestación en la cuenta bancaria donde se acredita el préstamo.

Tener ingresos compatibles con el monto solicitado (el simulador indica el mínimo exigido).

No superar los límites de endeudamiento establecidos por el banco.

Ventajas del simulador antes de pedir el préstamo

El simulador de crédito AUH es una herramienta fundamental porque permite:

Conocer la cuota exacta antes de iniciar el trámite.

Comparar diferentes plazos y elegir el más conveniente.

Evitar sorpresas financieras , ya que se muestra el costo total del préstamo.

Evaluar si los ingresos alcanzan para cumplir con el pago mensual.

Cómo iniciar el trámite del crédito AUH

Los pasos para solicitar el crédito de $1.000.000 son: