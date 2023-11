A días del compromiso, Paulo Dybala le habría sido infiel a Oriana Sabatini en la fiesta de la Selección

image.png

Castro Ruíz precisó que decidió rechazar la propuesta: “Claramente no fui... no me copa... Hubiese ido si me dejaban estar con el celular y aprovechaba para hacer contenido y chusmearles TODO, pero te sacan el celular antes de entrar a la fiesta pues #todosinfieles”.

image.png

Tras el posteo de la modelo, la cuenta @whyisrubi en Twitter expuso infidelidades de algunos jugadores, uno de ellos: Paulo Dybala. "Andaba con varias también. Lo vi chapar con diferentes mujeres", reveló.

image.png

En dicho perfil dieron el nombre de la chica que habría pasado una noche con el futbolista: “Se rumorea que Juana Betnaza se cog... el lunes a Dybala, en la post fiesta. Y que otra modelo, Katu Berman estuvo toda la noche con Leandro Paredes”.

Los detalles de la fiesta clandestina no dejan de aparecer. Y cada vez son más los nombres de los jugadores involucrados.

image.png

El video del romántico pedido de casamiento de Paulo Dybala a Oriana Sabatini

Hace unos días, Oriana Sabatini y Paulo Dybala hicieron un gran anuncio desde las redes sociales que emocionó a todos.

"Para siempre", posteó la cantante en su cuenta de Instagram en una imagen donde se la ve recostada en la cama tapándose la cara y mostrando su mano con una alianza y su novio sosteniéndola.

Oriana Sabatini posteo anuncio casamiento con Paulo Dybala.jpg

Lo cierto es que quien compartió el video del momento exacto en que Paulo le proponía casamiento a Oriana fue Leandro Paredes, colega y amigo del futbolista cordobés.

"Que sean siempre muy felices, los queremos", expresó Paredes desde sus historias de Instagram con las imágenes de cuando Dybala se arrodillaba y le proponía boda a su novia en la Fontana di Trevi.

En el video se ve como los dos estaban al lado de la fuente de deseo y en un momento Paulo se arrodillaba y sacaba los anillos para sorprender a su amor, que reaccionó con mucha sorpresa y sonriendo.

Tras cinco años de noviazgo, finalmente Oriana y Paulo darán el paso más importante de sus vidas al anunciar el casamiento. Vivan los novios.