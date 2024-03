La abultada cifra que deberá pagar Isabel de Gran Hermano tras dar positivo en un test de alcoholemia

“Ella va a tener una multa tabulada, que es la multa por alcohólico en positiva, ronda de los 771.000 pesos", reveló el periodista bahiense Emanuel Olaya en Entrometidos en la Tarde (Net Tv).

Sin embargo, esa no seria la cifra final, ya que también se le suman 20.000 pesos por el acarreo del vehículo desde el macrocentro hasta el galpón municipal.

“Yo soy sommelier y tuve que ir a hacer una cata con unos amigos, fuimos a degustar unos vinos. Había comido poco, estoy muy flaca porque no como prácticamente nada y se ve que con el estómago vacío se absorbe más. Pero eso es todo, yo estoy perfecta y no estaba borracha", declaró la ex hermanita en Rock and Pop.

Gran Hermano: captaron a Isabel sin ropa interior y el video se volvió viral

El domingo, Catalina Gorostidi y Joel Ojeda fueron elegidos por el público para reingresar a la casa de Gran Hermano. En tercer lugar, Isabel De Negri se metió también nuevamente en el juego.

La sommelier y profesora de taekwondo, de 65 años, prometió ir a divertirse y disfrutar a fondo de su segunda oportunidad en el reality: "Se resolvieron temas familiares, así que ahora puedo ser la verdadera yo, divertida. Y no voy a ir a cocinar, voy a ir a pelear".

En las últimas horas, Isabel fue tendencia en las redes sociales tras la viralización de un video, que la tiene como protagonista. Se trata de un fragmento de la transmisión en vivo de la casa, donde se ve a la "abuelita milf", como le dicen los fans del programa, sin ropa interior, cambiándose en la habitación.

En Twitter, ese fragmento no tardó en replicarse en todos lados. "Lo vi en directo. ¡Que desagradable!", "¡Desver!", "¿Y el que maneja las cámaras? jajaja ¡La volvió a enfocar!", fueron algunos de los comentarios de los seguidores de GH.