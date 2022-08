Abuso sexual: Habló el denunciante de Guido Süller y dio detalles escalofriantes

Ese día, según relató, se concretó el encuentro sexual con Guido. "Yo le conté mis sueños, mis deseos, y el me prometía cosas, me decía que me podía ayudar pero a cambio yo le tenía que demostrar mi cariño", dijo y confesó que en ese momento se sintió forzado.

Embed

Durante cuatro años, Federico aseguró haber "apostado al amor", y mencionó que Guido se enteró que era menor de edad recién cuando fueron a un programa de televisión, donde le pidieron su documento. Sin embargo,"no le importó". "Ya estuvimos juntos, estas por cumplir 18, no pasa nada" , le habría dicho Guido, sin importarle las consecuencias ni el peso de la ley.

Más allá de que la relación entre Guido y Federico se haya desarrollado mientras este último era mayor, dicho dato no influye en la denuncia dado que el delito se concretó antes, y en ello reside la misma. "La gravedad del caso, acá, son los 17 años", dijo el abogado del joven.

Embed

Denunciaron a Guido Süller por abuso sexual con acceso carnal

El mediático Guido Süller fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal, por Federico Acosta, quien hasta hace poco se presentaba como su pareja.

Fue el periodista Pampa Mónaco quien publicó a través de sus redes sociales la información. “#Ahora denunciaron penalmente a Guido Süller por abuso sexual con acceso carnal. Federico Acosta, quien hasta hace poco se presentaba como pareja del mediático hizo la denuncia ésta mañana en Escobar”, escribió el panelista de Nosotros a la Mañana en su cuenta de Twitter.

image.png

El periodista publicó, además, una foto donde se ve al denunciante arribar junto a su abogado para realizar la acción judicial. “Así llegaba el denunciante junto a su abogado a la fiscalía de Escobar”, publicó Mónaco junto con una foto de Federico Acosta, y su abogado con el papel en la mano.

En julio, Acosta visitó el piso de Intrusos (América TV) y reveló que se anotó en el casting de Gran Hermano para poder ayudar a su familia. "Me gustaría entrar al reality para vivir la experiencia, pero más que nada por el premio. Quiero ayudar a mi familia. Quiero que tengan una casa mejor", había manifestado el joven de 22 años.

Durante aquella entrevista, quien fuera en aquel momento pareja del hermano de Silvia Süller, contó su dura historia: Más allá de que sus padres hoy tengan un hogar, cuando él era chico no tenían donde vivir. "Nosotros no teníamos donde quedarnos, andamos deambulando por todos lados. Estábamos en un terreno que habíamos agarrado. El vecino nos prendió fuego la casa y mi papá me salvó", relató.