Denunciaron a Guido Süller por abuso sexual con acceso carnal

El periodista publicó, además, una foto donde se ve al denunciante arribar junto a su abogado para realizar la acción judicial. “Así llegaba el denunciante junto a su abogado a la fiscalía de Escobar”, publicó Mónaco junto con una foto de Federico Acosta, y su abogado con el papel en la mano.

En julio, Acosta visitó el piso de Intrusos (América TV) y reveló que se anotó en el casting de Gran Hermano para poder ayudar a su familia. "Me gustaría entrar al reality para vivir la experiencia, pero más que nada por el premio. Quiero ayudar a mi familia. Quiero que tengan una casa mejor", había manifestado el joven de 22 años.

Durante aquella entrevista, quien fuera en aquel momento pareja del hermano de Silvia Süller, contó su dura historia: Más allá de que sus padres hoy tengan un hogar, cuando él era chico no tenían donde vivir. "Nosotros no teníamos donde quedarnos, andamos deambulando por todos lados. Estábamos en un terreno que habíamos agarrado. El vecino nos prendió fuego la casa y mi papá me salvó", relató.

El joven añadió que, en un momento, llegó a vivir en la calle. "Tuvimos que dormir abajo de un puente porque mis padres no querían pedir ayuda", recordó.

El romance entre Guido Süller y Federico Acosta

Fede Acosta estuvo en Intrusos y recordó cómo nació su relación con Guido Süller. "Empezamos a hablar por Instagram", contó.

El joven reveló que no sabía nada sobre el pasado mediático de Guido. "Lo tuve que buscar en Google", comentó y mencionó que un día tuvieron su primera cita y, desde entonces, no se separaron. "Un día le dije de vernos y me dijo que sí", sentenció.

El ahora ex novio de Guido indicó que tiene varios trabajos para poder llegar a fin de mes. "Soy barbero, mozo y bachero", precisó.

Por último, Acosta resaltó que quiere poder dejar su pasado atrás. "Pasé muchas cosas. Vi violencia y cosas re feas, pero me hace mal y no quiero ponerme a llorar", sentenció.