Alerta máxima: un participante de Gran Hermano convive con moscas en la ropa

"Soy buena persona, súper divertida. No me gusta bañarme, me lavo los sobacos, pero no me lavo el pelo, ¿está mal?", confesaba al momento de su presentación en el reality.

florencia regidor 1.jpg

Lo cierto es que según comentó el joven del barrio de Villa Urquiza, quien hace unos días fue eliminado del programa que conduce Santiago del Moro, Flor Regidor convive con moscas entre la ropa.

Si bien explicó que Flor no tiene olor pese a no ser amante del agua, Mauro contó que ella no se cambia la ropa seguido y eso hizo que las moscas la acompañaran fielmente a diario.

“Hay una anécdota muy divertida de Flor. No se bañó por tres días y estuvo con las mismas medias. Cuando se las sacó salió una mosca”, dijo entre risas el ex participante del reality.

Florencia Regidor.jpg

Mauro confesó qué otra mujer lo atraía en Gran Hermano e intentó seducir antes de estar con Furia

Mauro Dalessio fue eliminado de Gran Hermano, Telefe, a mediados de mayo y durante su corta experiencia en el reality vivió un intenso romance con Juliana Furia Scaglione, con quien pasó también por momentos de roces y discusiones.

Lo cierto es que a unos días de abandonar la famosa casa, el ex rugbier reveló qué otra mujer le atraía en GH antes de su romance con la tatuada.

Fue en charla con la periodista Naiara Vecchio donde el joven de Villa Urquiza confesó que le gustaba Florencia Regidor, pero que no tuvo éxito en los acercamientos que tuvo antes de comenzar su historia con Furia.

"Me gustaba Florencia (Regidor). Me acuerdo que le dije al principio que me gustaba, le tiré bastante onda, pero estuvo media ahí media tímida, después se soltó, pero yo estuve con Furia y ella con Nico (Grosman). Pero las dos parejas re bien", se sinceró Mauro.

Además, antes fue muy duro con el Chino Martín Ku y su constante estrategia de juego: "El Chino es dudoso, personalmente me llevaba bien dentro de la casa pero en el juego es muy mafia china, está todo el día pensando, todo el día sacando conclusiones de estrategia", comenzó.

"Es complicado (el Chino). Está todo bien pero si te la tiene que mandar te la manda", cerró picante.