Ana Rosenfeld tomó partido tras la distancia entre Graciela Alfano y Carlos Bustin: "Cuando una mujer..."

La letrada confirmó que habló con Alfano pero llamativamente hasta el momento no lo hizo con el empresario. Y dejó picando su evidente posición del tema: "Yo ya hablé con Graciela, ella me llamó y ya dijo las razones", comentó Ana.

graciela alfano carlos bustin.jpg

Sobre su amistad tanto con Graciela como con Carlos, Rosenfeld explicó que seguirá de la misma manera: "No cambia que estén juntos o separados".

En cuanto a la comunicación que mantuvo con Graciela Alfano, la abogada comentó con firmeza: "Grace me contó las razones. Con Carlos no hablé pero me importa mucho la mirada de la mujer".

"Cuando una mujer dice 'basta' por algo es. Con la palabra de Grace me alcanza", remarcó la abogada. Y dejó en claro su postura en este tema al ser ella quien los acercó tiempo atrás: "Yo no tengo que hablar con nadie".

Sobre el final, consultada si ve posibilidad de una reconciliación entre Graciela Alfano y Carlos Bustin, Ana Rosenfeld sentenció: "Ella decide, no soy adivina".

ana rosenfeld 2.jpg

En medio de los rumores de romance, Graciela Alfano desmintió haber hablado con Javier Milei

En las últimas horas, Graciela Alfano desmintió haber hablado con el presidente Javier Milei en año nuevo. "No hubo ningún contacto de ninguna índole con él", aseguró.

A través de sus redes sociales, la ex vedette publicó un video e hizo su descargo luego de que la vincularan con la pareja de Yuyito González. "Bueno, no es mi costumbre dar este tipo de comunicados", comenzó diciendo Alfano.

"Mis contenidos son otros, con otra onda, con otra intención de amor, pero en este caso, teniendo en cuenta a las figuras involucradas, me parece que esta aclaración hace falta", siguió.

Acto seguido, afirmó: "Yo no envié ningún mensaje de Fin de Año a nuestro presidente, Javier Milei, ni lo contestó, ni hubo ningún contacto de ninguna índole con él".

"Así que dejemos de inventar, dejemos a la gente en paz, por favor, comuniquemos desde el amor y no desde la falsedad. Los quiero y los bendigo como siempre", cerró la actriz y modelo.