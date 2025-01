En medio de los rumores de romance, Graciela Alfano desmintió haber hablado con Javier Milei

"Mis contenidos son otros, con otra onda, con otra intención de amor, pero en este caso, teniendo en cuenta a las figuras involucradas, me parece que esta aclaración hace falta", siguió.

Acto seguido, afirmó: "Yo no envié ningún mensaje de Fin de Año a nuestro presidente, Javier Milei, ni lo contestó, ni hubo ningún contacto de ninguna índole con él".

"Así que dejemos de inventar, dejemos a la gente en paz, por favor, comuniquemos desde el amor y no desde la falsedad. Los quiero y los bendigo como siempre", cerró la actriz y modelo.

Embed

El mensaje de Graciela Alfano por la Navidad que emocionó a sus seguidores: "No tenía fuerzas"

Graciela Alfano compartió en sus redes sociales un conmovedor mensaje por la Navidad y emocionó a todos sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, la rubia expresó: “Y hoy mi mensaje de Navidad es para todos ustedes que estuvieron ahí firmes con su amor, con su amabilidad, con sus palabras de afecto".

"Estuvieron ahí para apoyarme, con su fuerza, cuando yo no tenía fuerza para levantarme”, siguió.

Además, reveló: “Estuvieron parados a mi lado cuando yo no tenía fuerza para pararme sola. Me quisieron cuando yo no sabía cómo quererme a mí misma"

"Gracias por creer en mí, gracias por su lealtad de siempre. Los quiero y los bendigo. Con todo mi corazón, Feliz Navidad”, concluyó Alfano en el video.