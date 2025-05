Andrés Nara disparó fuertísimo contra Mauro Icardi y La China Suárez: "Yo sabía que..."

"Son cosas que ya sabía que iban a pasar", afirmó sobre el incumplimiento por parte del jugador de no llevar a su pareja a dicha revinculación.

"Wanda no está en contra de la unión de las nenas con el padre, todo lo contrario. Las nenas lo aman también, no hay ninguna duda", explicó.

Andrés advirtió por qué La China no debería haber sido parte de la revinculación. "Lo que pasa es que sucedieron ciertas cosas en su matrimonio en las cuales, obviamente, las nenas entienden todo y están afectadas. El conflicto de la separación no fue Elián, fue otro personaje (en referencia a la China). Ese personaje las chicas saben quién es", sostuvo.

Finalmente, cuando le preguntaron por la actriz, Andrés dijo que "no le va ni le viene". "No me gusta el historial de ella de situaciones que ha vivido", cerró.

Wanda Nara se hartó y expuso el mayor secreto de Mauro Icardi

Wanda Nara regresó de grabar un videoclip en Brasil y apuntó con todo contra Mauro Icardi. El jugador se reencontró con sus hijas, pero incumplió con un importante acuerdo.

La China Suárez no podía estar en la revinculación. Al menos así lo habían estipulado en las condiciones que se establecieron en la Justicia.

Cansada, la mediática disparó contra Icardi y ventiló un secreto que lo deja muy mal parado frente a su club, el Galatasaray de Turquía.

“Hace muchos años que quiere dejar su carrera, mucho no le importa y no es su prioridad. Lo tuve que convencer de firmar con el club de Turquía. Tuvo un momento depresivo muy grande en París donde lo ayudé yo y amigos míos”, recordó en una nota con LAM (América TV).

“Le puse como condición para seguir juntos que firmara este contrato. Después cuando salió campeón me agradeció. Es mi familia y lo volvería hacer", agregó.

Mauro desde hace meses que está alejado del fútbol por una lesión y su futuro como jugador es incierto. Habrá que esperar para ver qué pasa con su carrera.

Wanda Nara habló tras el escándalo con Mauro Icardi por la revinculación con sus hijas: "Me lastima"

Este lunes Wanda Nara volvió de urgencia al país luego de un viaje de Brasil por el polémico episodio que se dio al momento de la revinculación entre Mauro Icardi y sus dos hijas.

Es así, que desde el aeropuerto habló en móvil con LAM (América) y opinó acerca de lo sucedido el fin de semana. “La verdad que me sentí muy mal. Vi una entrevista que di para América donde puse toda mi ilusión con esta revinculación, y después ver que todo salió mal me pone mal”, afirmó.

“Me pone mal por todo el tiempo que gastó el Ministerio Público Tutelar, toda la gente involucrada, mis hijas, yo. Ellas dejaron su actividad de los martes y siento que fue una pérdida de tiempo. Me lastima mucho que se haya arruinado el trabajo de gente y la ilusión de mis hijas”, siguió.

Por otro lado, habló de cómo vio a sus hijas y expresó: “Volvieron sorprendidas porque para esta revinculación ellas tenían planes que hicieron y nada fue como lo soñaron. Cada uno se maneja como quiere pero fue difícil, obviamente son chicas, la habrán pasado bien, pero lo quieren ver, entonces es un dolor muy grande que ahora acompaño con mis hijas”.

“No era una fiesta, tenía que ser una revinculación con mis hijas. No habían amigos que ellas conocen del papá, era toda gente nueva y externa entonces creo que si hace tantos meses que no ve a sus hijas hubiera estado bueno que priorice esto”, sentenció.

Además, confesó: “Yo me fui tranquila pensado que él podía asistir y fue una angustia enorme recibir de parte de las mamás, y el mismo colegio, que ninguno de los dos papás estaban. Si hubiera sabido que esto pasaba no tomaba el compromiso laboral”.