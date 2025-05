Aparecieron imágenes inéditas y un dato explosivo de la China Suárez con Vicuña antes del escándalo con Pampita en el motorhome

En El ejército de LAM, que se emite por Bondi Live, el periodista Santiago Riva Roy recordó que él supo del romance secreto de la actriz y el galán chileno por pura casualidad. En ese momento, nadie lo tomó en serio.

"Iba por Palermo con mi cámara. Estábamos volviendo de la jornada y vemos un camión, de donde descargaban cosas de cine. Siempre que veíamos eso decíamos 'rodaje, famosos, vamos a preguntar si hay alguna figura'. Apenas bajé, se acerca un chico cargando luces y me dice: 'acá está laburando Vicuña, se está garch... a una maquilladora y a La China Suárez'", relató.

"Me bajé y les hice nota dándolo por cierto. Cuando ven la nota en América, un productor me dice: '¿qué es este loco que hiciste hoy?'. 'Yo tengo esta data', le respondí. Dos días después, Pampita se entera de todo y pasa lo del escándalo del motorhome", siguió.

Santiago precisó que el material que tenía terminó siendo un tremendo acierto profesional. "Yo tenía la nota con ellos, con La China y Vicuña. Abrimos Desayuno Americano con esa nota. Todos mis colegas enloquecieron, me decía: '¿dónde los enganchaste?'", cerró.

Yanina Latorre ventiló detalles de una historia impactante que tiene que La China Suárez como protagonista.

La angelita contó en su programa en El Observador que la actriz habría intentado seducir a un famoso director mientras aún estaba en pareja con Benjamín Vicuña.

"La China estaba en pareja con Vicuña. Este director estaba buscando a la protagonista de su película", comenzó diciendo Yanina.

"La China decidió que ella podía ser la protagonista. Hizo un casting. Después del casting, La China le empezó a mandar mensajes al director, muy subidos de tono. Ella intentó conseguir el papel... ¿Cómo? Se cortó el pelo, como exigía el personaje de esa película, le mandaba fotos en conch... y le decía: 'es para nuestra peli'", completó la angelita.

Yanina indicó que del otro lado le cortaron el rostro. "El tipo le contestó: 'no me interesa'. No consiguió el papel", cerró.