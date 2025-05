Chechu Bonelli y Darío Cvitanich estarían en crisis después de 14 años en pareja

Y agregó: “Durante más o menos un mes no lo veían entrar al barrio y los hijos se retiraban a otro lugar”.

Acto seguido, el productor contó que le escribió a la modelo para confirmar la noticia y ella nunca le contestó "ni para decirme sí o no”.

Luego, Yanina Latorre acotó sobre la periodista deportiva: “Alguien que es amiga de ella me dice: ‘ella es un amor, pero es insoportable. Le infló los huevos’”.

Chechu Bonelli habló de la salud de Amelia, su hija menor: "Tiene una condición"

Chechu Bonelli y su marido Darío Cvitanich se mudaron a mediados del año pasado a Miami, Estados Unidos, sin embargo, en febrero de este año regresaron a la Argentina.

¿Por qué? La modelo comenzó a extrañar mucho a sus seres queridos y se dio cuenta de que no iba a poder estar lejos de su familia y amigos. Además, su hija más chica, Amelia, quien nació en el país del norte, desarrolló un problema de salud.

En PH, Podemos Hablar (Telefe), habló de la dificultad de su hija menor: “Cuando me voy a hacer una ecografía, y se empiezan a ver todos los órganos de la bebé, a Amelita le detectan en mi panza que uno de sus riñones tenía unos quistes”.

“Eran unos quistes de agua que, en realidad, no sabía más que eso. La ecógrafa me dice ‘en el riñón izquierdo veo un quiste’. Entonces lo miro a Darío, y le digo: ‘¿De qué está hablando?’. No entendía nada”, detalló la mamá de Lupe, Carmela y Amelia.

Acto seguido, explicó que regresó a las semanas a repetir el estudio: “Volví, esos quistes seguían estando, y le terminan dando un diagnóstico que se llama riñón multiquístico, es un riñón que, no se sabe por qué, no crece bien, y básicamente es un riñón que no funciona, pero por suerte y gracias a Dios, el derecho está perfecto, ella puede vivir tranquilamente con un riñón. Tiene una vida normal, pero con una condición”.

“Para mí, eso fue muy fuerte, porque yo me acuerdo de haber estado en el velorio de mi papá, y pensar si ese sufrimiento y esa tristeza tan inmensa que yo tenía podía llegar a afectar a mi hija. Hace muy poquito estuve con una amiga que es bioquímica, que me preguntó: ‘¿En qué momento fue lo de mi papá?’, al quinto mes, le dijo. Y me dice: ‘Es muy loco, porque es cuando empiezan a formarse esos órganos’”, reveló.

El conductor Andy Kusnetzoff le preguntó sobre el actual estado de salud de Amelia, y Chechu contestó: “Ella está bien. Hace poco le tuvimos que hacer ese estudio que se llama centellograma, le ponen un líquido…me acuerdo que yo le dije al médico que pasaba si ese líquido le daba alergia, y me dijo que era imposible. ¿Qué pasó? Le dio alergia”.

“Me estaba yendo, me dicen que volviera en dos horas, y la bebé empezó a toser. Darío me dice ‘se debe haber ahogado con algo’, le dije que no, volví, y me dijo (el médico) menos mal que volviste porque evidentemente le hizo una reacción alérgica, le hicieron una nebulización, nada grave”, destacó.