La China Suárez contó una infidelidad de su ex y descolocó a todos con su actitud

Sin vueltas, la actriz de El hilo rojo respondió de forma honesta y expresó: “Ya me pasó y no me morí. Lloré lo que tenía que llorar y listo”.

Por otro lado, otro seguidor le escribió: “China, ¿qué pensás de lo que dicen que no ayudás a que Mauro se revincule con sus hijas?”.

Acto seguido, Suárez afirmó de forma contudente: “Que no saben nada. Tienen siempre una sola versión y es malintencionada”.

La firme respuesta de La China Suárez cuando le preguntaron si sus hijos le dicen "papá" a Mauro Icardi

Eugenia “La China” Suárez fue contundente al responder preguntas de sus seguidores en Instagram, especialmente aquellas relacionadas con Mauro Icardi y sus hijos.

Una seguidora que le preguntó si entendía que el jugador del Galatasaray “no es el papá de sus hijos” y la actriz respondió sin rodeos: “Obvio. Las que no lo entienden son ustedes. Mis hijos tienen a sus papás, gracias a Dios”.

Ante otro mensaje que indagaba si sus hijos lo llamaban “papá” a Mauro Icardi, fue aún más clara: “Obvio que no”.

Además, la actriz aprovechó el ida y vuelta con sus seguidores para desmentir, con humor, los crecientes rumores de embarazo. “¿Y el baby?”, le consultaron, a lo que respondió con ironía y varios emojis: “¿Cuál? ¿El del primer embarazo que me inventaron? ¿El segundo, el tercero?”. Y concluyó con una frase tajante: “Ya debería estar por nacer”, descartando cualquier posibilidad de que esté esperando un hijo con el futbolista.

De esta forma, La China volvió a mostrarse firme frente a las especulaciones que suelen circular en redes y en los medios, reafirmando su postura de no alimentar versiones falsas y de priorizar la verdad sobre su vida personal.