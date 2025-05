A los gritos: Luz y Eugenia protagonizaron un cruce feroz en Gran Hermano y terminó todo mal

"¿Por qué me dijiste que lo mío fue un golpe bajo? Dije que vos no tenías amigas, pero es algo que has dicho vos", le planteó Eugenia a Luz.

"No dije que es un golpe bajo. Lo que dije es que ahí te estás metiendo con cosas personales", le respondió la jujeña. "Has dicho golpe bajo", le contestó la santiagueña.

"Una cosa es decir 'encanutadora', que es algo de acá, y otra cosa 'no tiene amigas'", siguió Luz. "Bueno, si no tenés amigas... por algo será", agregó Eugenia.

"Cuando vino El Pestañas dijiste que yo era aburrida", señaló la jujeña. "Me pareces aburrida. ¿Eso es un golpe bajo?", reconoció la santiagueña.

"Me chup un huevo lo que pienses de mí. Estoy segura de quién soy", enfatizó Luz. "Pero hacen cosas que no chupan un huev.... como comer la comida ajena cuando no hay comida", lanzó Eugenia.

La santiagueña fie elevando tanto el tono de voz, a tal punto que logró alterar a Luz. "No puedo hablar con vos. Así que no me vuelvas a preguntar más nada. No hablo más con vos", exclamó jujeña, dando por finalizado el tema.

Se pudrió todo entre Sandra y Eugenia en Gran Hermano: gritos, insultos y escándalo

En las últimas horas se vivió un momento de enorme tensión en la casa de Gran Hermano 2024 y todos los participantes quedaron en shock.

¿Qué ocurrió? Sandra Priore y Eugenia Ruiz protagonizaron un cruce feroz, donde no faltaron gritos e insultos de ambas partes.

El conflicto se generó porque la mujer de La Plata preparó una comida especial para Tato, que tiene restricciones alimentarias, mientras aún faltaba para dejar lista la comida de los demás jugadores.

Selva y Eugenia empezaron a chicanear a Sandra por el gesto con Tato. "A Sandra le sale la locura por Tatín!", exclamó la uruguaya.

"¡Ay, que rompe caje... que son! ¿Lo pueden dejar en paz?", contestó la mujer de La Plata.

"Vos dejá de joder... con lo chupamedias que sos de Tato. ¡Olfa, olfa, olfa!", respondió Eugenia y remarcó: "Lo único que digo es que yo tengo hambre y veo que Tato se está comiendo una parva de fideos... podría esperar".

"Todos podemos manejar la ansiedad... amor", fue la reacción de Sandra. "Vos la manejas, yo no. Estoy caga... de hambre. Te pasas de cínica y de falsa", la cruzó Eugenia.

El conflicto fue creciendo. Sandra y Eugenia terminaron a los gritos. "Andá a lavarte el ort... No vas a poder. Como entraste, vas a salir... besito!", exclamó la mujer de La Plata, que decidió irse para no seguir confrontando.