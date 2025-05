Lissa Vera expuso que vivió un momento incómodo con Lowrdez en el reencuentro de Bandana

En diálogo con Puro Show (El Trece), Lissa Vera contó detalles de este reencuentro y del cruce que tuvo con Lowrdez, su amiga personal, con quien aparentemente se habría distanciado.

“En un momento la miré medio torcido porque perdió el micrófono”, relató. “Vino una nena a sacarse una foto con ella antes de la primera salida, y cuando la miro, la quería matar porque se distrajo y le dio el micrófono a la nena”, reveló Vera.

Embed

Más adelante, le consultaron por una escena incómoda en la que Lowrdez se fue hacia un extremo del escenario y se alejó de ella.

“Nosotras, que estábamos las dos de negro con sacos intervenidos, teníamos que estar separadas, siempre intercaladas. Y en todo caso, Vir y Valeria iban al medio. Pero cuando salimos, ella (por Lowrdez) se puso justo delante mío. Cuando se dio cuenta, cantó ahí nomás y después se pasó para el otro lado”, detalló.

Pese a que no todo fue perfecto, Lissa Vera, Lowrdez, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi brillaron y emocionaron a sus fans.

bandana.png

bandana (2).png

Crédito: RS Fotos.

Lissa Vera expuso una interna feroz con Bandana por un show

El cantante Lissa Vera expuso que hay una interna feroz con Bandana por un evento para recordar la historia de la exitosa banda pop.

Meses atrás, tras el espectacular show junto a los actores de las tiras de Cris Morena, en Olga anunciaron las intenciones de rendir un homenaje a Bandana y Mambrú, las bandas que nacieron del reality PopStars.

En medio de los preparativos para este nuevo espectáculo, el influencer Sebastián Manzoni, conocido como La Tía Sebi, le consultó a Lissa Vera por su participación y la cantante sorprendió con su respuesta.

image.png

"Te hago una pregunta, no vas a estar en el bandana day de Olga?", le consultó del muchacho y la respuesta fue un rotundo no. "¿Por? ¿Pasó algo?", retrucó. "Prefiero no hablar", le dijo la artista.

Desde hace tiempo que los fans esperan ver a Ivonne Guzmán, Lissa Vera, Virginia da Cunha, Lourdes Fernández y Valeria Gastaldi nuevamente en un escenario, pero todo parece indicar que ese deseo va a tener que esperar.