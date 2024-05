Apareció el hermano de Furia de Gran Hermano con un mensaje contundente

Ahora, otro integrante del clan Scaglione cobró notoriedad. Se trata de Ezequiel, que grabó un video para su redes sociales, con mensaje inesperado y contundente, en medio del furor que generó Furia en estos meses.

"¡Que flash! Las bendiciones que me colman... pum... exceden mis mejores sueños. La inteligencia divina me da todas las ideas que necesito. Hay de todo para todos, incluso para mí. ¡Que flash! La abundancia financiera se manifiesta ahora. Me uno al club de los triunfadores", dice el muchacho en dicho material, que pasaron al aire en Desayuno Americano.

El impactante video de Furia de Gran Hermano levantando 140 kilos

Antes de convertirse en la figura más popular de Gran Hermano, Furia se ganaba la vida como entrenadora de CrossFit y solía participar de algunas competencias de alto rendimiento.

En su canal en YouTube, Juliana Scaglione tiene varios videos realizando diferentes pruebas físicas. Aunque, sin dudas, uno de esos videos destaca por encima de todos: un desafío en el cual aparece levantando 140 kilos.

En la descripción, la entrenadora explica que se trataba de un ejercicio de peso muerto. El peso muerto es un ejercicio con pesas que consiste en levantar una barra desde el suelo hasta la cintura.

La técnica peso muerto trabaja un gran número de grupos musculares. Entre ellos los del área inferior de la espalda e isquiotibiales, tonificando glúteos, gemelos y cuádriceps así como en el área superior de la espalda y los brazos además de los trapecios, los músculos erectores de la columna y la cadera.