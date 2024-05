Aseguran que hay un operativo para limpiar la imagen de Furia de Gran Hermano

Embed

Este martes en Intrusos (América TV), Karina Iavícoli deslizó que el conductor de Gran Hermano impulsó una campaña para intentar resguardar a Furia de las críticas que recibe por su conducta.

"Se tomó el trabajo de llamar a todos los programas de Telefe para que bajaran un cambio con el tema, la pelea de Furia y Mauro. Santiago dice que los que criticamos lo que pasa ahí adentro no entendemos el juego, no estaríamos entendiendo la casa", aseguró.

Y finalizó: "Le mandó un mensaje a Nancy Pazos... un mensaje efímero. Le preguntamos por esto a Nancy y ella lo desmiente, pero mi fuente es excelente. Yo sé que eso pasó. ¿Qué quiero decir? Santiago es excelente en lo que está haciendo.... pero cuando lo escuché ayer diciendo 'tengo las pelot... llenas', me parece que no es el Santiago que yo quiero ver".

Gran Hermano: a Mauro se le quedó dura la mandíbula y generó preocupación

Esta tarde, los participantes de Gran Hermano recibieron una consigna para llevar a cabo un juego. Los chicos tuvieron que armar dos grupos e ir turnándose para pasar al frente y cantar un tema.

En un momento, bajaban el volumen de la música y tenían que continuar con la letra y la melodía. Si alguien del grupo se reía de su compañero, quedaba automáticamente eliminado.

Darío Martínez Corti tuvo su turno, le tocó Without Me de Eminem, pero no se sabía la letra y empezó a improvisar. Mauro D' Alessio hizo un esfuerzo para no reírse, hizo gestos muy caros con la cara, aunque no logró ocultar la risa.

La imagen del muchacho de Villa Urquiza con la mandíbula desencajada se replicó en Twitter y generó preocupación entre los fans de Gran Hermano. Afortunadamente, su rostro desfigurado no era otra cosa que un enorme esfuerzo para no quedar eliminado.