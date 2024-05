Santiago del Moro explotó contra Mauro tras exponer a la producción de Gran Hermano

"Me enojo porque ayer no me dejaron hablar", disparó Mauro en medio del desafío del auto. Ahí, lo interrumpió el presentador y le respondió furioso: "Te cuento una cosa, porque yo estoy un poco hinchado las pelotas con todo. Chicos, este es un juego y es un programa, ustedes pueden hablar las 24 horas a cámara. El que quiera. Tienen doscientas cámaras todos los días, se plantan y los graban, en realidad salen en vivo. ¿Querés hablar ahora? Andá al confesionario y les decís lo que querés. Yo tengo que seguir con el programa".

"Si no resuelven la situación van a quedar afuera los dos, tarde o temprano. Esto es convivencia y es adaptación. Sean vivos. El que se enoja, pierde", remarcó Del Moro.

Acto seguido, Furia se acercó a Mauro y lo abrazó. Pero el jugador no se quedó callado y le respondió al conductor: "Yo puedo hablar a cámara, a las 13, en la pileta, pero no es lo mismo en una gala de nominación, en el prime time en Telefe".

"Mauro, vimos todo, tuviste tu oportunidad de hacerlo, y está el confesionario para que vayas y para que digas lo que quieras", volvió a decirle Del Moro. "Es una cuestión de quedarme tranquilo, el que no sabe nada... si pasa todo eso y yo no puedo defenderme", agregó D'Alessio.

"Víctima no hay ninguno, y tienen las puertas abiertas los que se quieran ir, es así el juego. son todas personas mayores de edad", lanzó Santiago del Moro para terminar la discusión con el jugador.

Un poco antes, cuando los jugadores tuvieron que nominar para sacar a dos participantes de la prueba por el auto cero kilómetro, el joven de Villa Urquiza aprovechó su momento en vivo en el confesionario y se refirió a las violentos modos de la tatuada.

"Ya que ayer no me dejaron hablar, quiero decir que todo lo que se dijo es mentira, si todo queremos que esto sea diferente y no vivir lo mismo de hace cinco meses que ya cansa un poco, sepan qué tienen que hacer", sostuvo Mauro en el confesionario.

Gran Hermano: el comentario de Gastón Trezeguet sobre la violencia de Furia que generó polémica

Gran Hermano está fuera de control. Luego de la violenta pelea que tuvo Juliana 'Furia' Scaglione con Mauro D'Alessio, varios comunicadores que siguen el reality tomaron postura frente a la discusión de los jugadores.

Fue así como el ex Gran Hermano de la primera edición del programa, Gastón Trezeguet, se expresó en las redes. El analista de El debate de Gran Hermano que siempre se mostró admirador de Furia, ahora parecería que cambió de opinión.

"Que feo verla a Furia así, no da, espero cambie de actitud", escribió Trezeguet en la red social X (antes Twitter).

El comentario del panelista no pasó inadvertido y varios internautas opinaron al respecto. "Te diste cuenta tarde, hermano... hace cinco meses que estás aplaudiendo a la acosadora de la serie de Netflix"; "Siempre tuviste razón, se involucró sentimentalmente con Mauro, se enamoró y ahora está sacada. Nunca se la vio así, al nivel de hoy nunca"; "Siempre fue así, Gastón, daleeee, solo fingen demencia como siempre", fueron algunas de las opiniones.