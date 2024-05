Gran Hermano: el ninguneo de Santiago del Moro al aclarar su duro enojo con Mauro

"Chicos, yo no me enojo nada. Tengo muchos años de Intratables y para mí Gran Hermano... Imaginate que hice un programa con sindicalistas y gente armada afuera. Esto es un juego de niños. Lo que me saca es esta cosa de la queja constante y que no puedan resolver sus problemas", argumentó despreocupado.

Mauro Dalessio.jpg

Sobre lo ocurrido en medio del vivo, Santi del Moro argumentó: "Ayer (por el lunes) estábamos en medio de una acción publicitaria y se terminaba el tiempo. Este chico (Mauro) estaba encaprichado. Creo que estaba más enojado porque sus compañeros no lo dejaron participar".

"Ellos están jugando y es un juego... Yo lo que le decía a Mauro es que venía de hacer un descargo cuando nominó. Lo que no entienden ellos es que tienen cámaras disponibles las 24 horas. Yo no quería exponer dentro de la casa que él había hecho su descargo dentro de la casa. Mucha gente no entiende que es televisión", concluyó del Moro.

mauro_santiago del moro_GH.jpg

Santiago del Moro explotó contra Mauro tras exponer a la producción de Gran Hermano

Este lunes, en Gran Hermano (Telefe), el conductor Santiago del Moro se enojó con Mauro Dalessio, luego de que el participante se quejara de que no le daban espacio para hablar. El último domingo Juliana 'Furia' Scaglione se peleó en vivo con Mauro y el joven tuvo muy poco tiempo para exponer su punto de vista, a diferencia de la tatuada.

"Me enojo porque ayer no me dejaron hablar", disparó Mauro en medio del desafío del auto. Ahí, lo interrumpió el presentador y le respondió furioso: "Te cuento una cosa, porque yo estoy un poco hinchado las pelotas con todo. Chicos, este es un juego y es un programa, ustedes pueden hablar las 24 horas a cámara. El que quiera. Tienen doscientas cámaras todos los días, se plantan y los graban, en realidad salen en vivo. ¿Querés hablar ahora? Andá al confesionario y les decís lo que querés. Yo tengo que seguir con el programa".

Embed

"Si no resuelven la situación van a quedar afuera los dos, tarde o temprano. Esto es convivencia y es adaptación. Sean vivos. El que se enoja, pierde", remarcó Del Moro.

Acto seguido, Furia se acercó a Mauro y lo abrazó. Pero el jugador no se quedó callado y le respondió al conductor: "Yo puedo hablar a cámara, a las 13, en la pileta, pero no es lo mismo en una gala de nominación, en el prime time en Telefe".

"Mauro, vimos todo, tuviste tu oportunidad de hacerlo, y está el confesionario para que vayas y para que digas lo que quieras", volvió a decirle Del Moro. "Es una cuestión de quedarme tranquilo, el que no sabe nada... si pasa todo eso y yo no puedo defenderme", agregó D'Alessio.