Así es la nueva vida de Carolina Fal: alejada de la televisión y cambio radical de profesión

Pero al formar pareja con Santo Biasatti en 2005, la actriz decidió darle un cambio radical a su vida. Además de mantener bajo un estricto hermetismo su vida privada, de la que sólo se sabe que tuvo dos hijas -Sofía y Lucía- con el periodista, Carolina dejó la actuación y se volcó a estudiar medicina.

Así, Fal egresó de la Universidad en 2014, obteniendo le título de médica y especializándose en pediatría, profesión que ejerce actualmente en el Hospital Muñiz.

En tanto, casados legalmente desde 2019, durante 2023 circularon versiones de ruptura en la pareja, pero fue Biasatti quien no dudó en desmentirlos rotundamente.

Carolina Fal y Santo Biasatti.jpg

El casamiento en secreto de Santo Biasatti y Carolina Fal

Desde que se conocieron, Santo Biasatti y Carolina Fal eligieron mantener su relación al resguardo de la prensa. Pese a la enorme exposición que han tenido en el medio, el periodista y la actriz nunca fueron amigos de los flashes.

Prueba de ello fue la boda que los unió. Cuando llevaban 14 años de relación, se casaron en secreto. La noticia fue un bombazo para la familia del periodista. De hecho se desató una interna familiar.

Santo Biasatti Carolina Fal.jpg

En su momento, se habló acerca de una pelea entre los hijos del matrimonio anterior de Santo. El conductor habría optado por invitar a la celebración únicamente a Mariano, con quien pasaba más tiempo, ya que era productor de su programa en Crónica.

Ese día, Santo no modificó su agenda ni lo comunicó a sus colegas y compañeros. Realizó su programa en Crónica, Santo Día, y luego fue a cumplir su ciclo radial en AM 990. La estrategia fue no levantar sospechas para evitar las cámaras.

El periodista de TN, Javier Frabacci, confirmó la noticia en su cuenta de Twitter. "Primicia!! Santo Biasatti y Carolina Fal se casaron hoy por civil, después de muchos años de relación y dos hijas en común. Felicidades!!!", escribió el columnista de espectáculos.