Natalia Fava dio detalles su última y dolorosa charla con Silvina Luna antes de morir: "Lo lamento..."

Y sobre esa última charla, Natalia Fava recordó: "Hablamos bastante, le dije muchas cosas, le di aliento. 'Dale, gorda, que podés y que cada vez falta menos. Se cubre esta infección y te podés hacer el trasplante, ya falta poco', le decía".

"Esa última vez me agradeció, la noté animada, con ganas de recuperarse. 'Gracias, Nati, me das re fuerzas, creo que sí, ojalá pero cuesta mucho. Esto se está haciendo difícil, pero estoy con ganas de salir', me repetía. Siempre con voluntad de ir para adelante. Creo que, en el fondo, sabía que estaba en una muy difícil, por la forma en la que hablaba", admitió.

Natalia Fava contó los verdaderos motivos de su separación de Santiago Almeyda: "La frustración de..."

Natalia Fava ganó un inmensa popularidad allá por 2001 cuando fue elegida para formar parte de la primera edición de Gran Hermano (Telefe) donde justamente conoció a Santiago Almeyda, de quien se enamoró perdidamente y con quien vivió durante 23 años.

Pero hace tres que el matrimonio llegó a su fin, y el sufrimiento por la ruptura fue enorme para ella. Pasado ya un tiempo más que prudencial y tras dos largos años sin hablarse, Natalia y Santiago hicieron juntos la nueva campaña de la marca de ropa tejida de ella.

En diálogo con Pronto, Fava contó que actualmente "con Santi está todo bien", y confesó a corazón abierto: "El es una excelente persona y el tiempo lo cura todo y te hace reflexionar. Obviamente estuve muy dolida, muy dolida… Pensé que iba a estar casada para toda la vida y a la separación la viví como la frustración de un proyecto muy grande que teníamos juntos".

Natalia Fava y Santiago Almeyda 2.jpg

En esa misma línea, Natalia agregó verborrágica: "No me esperaba no estar en esa situación y no compartir la vida con él. Lo amaba profundamente y lo sigo amando porque es una persona a la que quiero mucho y que elegí para mi vida. Pero, bueno, a veces la vida te da estos sacudones y no tenía que ser".

"En estos tres años traté de bajar, de perdonarlo a él y de perdonarme a mí. Pero no para que vuelva sino para sanar. Hago mea culpa y pienso que algo malo también habré hecho yo para que él decidiera hacer otras cosas y no apostar a la familia", continuó Natalia Fava. Así como sobre si la separación fue producto de una infidelidad, la exhermanita fue cauta.

"Eso no importa, fueron muchas cosas, unas cuantas y yo no pude perdonarlo. Hoy las perdono en el sentido de que estoy en paz conmigo misma y sé que fui una gran mujer. Santiago también es una muy buena persona porque lo conozco profundamente y sé que es buen tipo. Pero a veces hay cosas que pasan en la vida, por más de que después te preguntes o digas: '¡Cómo hice esto!'. No sé, tal vez idealicé algo que no vi y es así… La vida pasa y todo sigue. Dolorida estuve mucho tiempo y no le podía ni hablar", deslizó ya repuesta.

Por último, sobre si hay chances de recomponer el matrimonio, Natalia negó cualquier posibilidad. "A veces, uno toma un camino diferente, se equivoca y hay que tener en cuenta que existen las consecuencias. Pasé dolores muy fuertes, la pasé realmente mal cuando nos separamos [...] Por más de que uno haga un mea culpa, las decisiones se toman y él en algún momento eligió mal. Yo pensaba que para él era su prioridad, como para mí lo era él", sentenció.