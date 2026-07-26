Ronnie Wood, guitarrista de Los Rolling Stones, vuelve a la Argentina

El anuncio llega en un momento especialmente activo para Ronnie Wood: estrenó el pasado 10 de julio “Foreign Tongues”, el álbum de estudio número veinticinco de los Rolling Stones, y el año pasado publicó Fearless: The Anthology (1965-2025), una colección de 38 canciones que recorre seis décadas de trayectoria y celebra el camino que lo convirtió en uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock.

El recorrido abarca desde sus primeros pasos en los clubes de Londres con The Birds, sus etapas en The Creation, el Jeff Beck Group y Faces, hasta su legado colosal junto a los Rolling Stones, además de incluir cuatro grabaciones inéditas, las primeras desde I Feel Like Playing (2010), entre ellas "Mother of Pearl" y una versión de "A Certain Girl" junto a Chrissie Hynde. Ese es, justamente, el repertorio que Ronnie Wood y su banda traerán a la Argentina: un recorrido en vivo por sus seis décadas como Rolling Stone y por el resto de su trayectoria musical.

Ronnie Wood se prepara para un nuevo tour, que contará con shows en Austria, seguirá por Italia, Reino Unido, Suiza, Alemania, Francia, Países Bajos, España y Portugal, y después cruzará el Atlántico para presentarse en Latinoamérica con Ronnie Wood & His Band.

Este recorrido por su biografía musical llegará, justamente, a uno de los públicos que mejor conoce esa historia. Los Rolling Stones tienen una relación muy especial con la Argentina: las cuatro veces que se presentaron en el país —1995, 1998, 2006 y 2016— sus shows fueron acontecimientos masivos con más de 900 mil espectadores y todo el país movilizado con la épica propia de esta conexión excepcional.

Wood se refirió al lazo inquebrantable de la banda con quienes los siguen desde acá. Durante el Hackney Diamonds Tour usó sus redes para saludar en inglés y en castellano a los argentinos que cruzaron el continente para verlos en los shows estadounidenses: "Muchas gracias a todos los fans argentinos haciéndonos el aguante en el Hackney Diamonds tour por Norteamérica".

Ahora ese vínculo sumará un nuevo capítulo: la presentación de Wood en solitario será para muchos fanáticos la oportunidad de conectar de un modo distinto con uno de los músicos más importantes de la historia.

El 6 de noviembre, el Movistar Arena se convertirá en un templo del fanatismo argentino: una noche para celebrar 60 años de rock and roll compartido entre el Rolling Stone Ronnie Wood y un público que siempre lo espera.