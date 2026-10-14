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EN PRIMERA PERSONA

Diego Topa se quebró al recordar una emotiva experiencia con los padres de una fanática: "Fue lo más fuerte que viví"

Diego Topa no pudo contener las lágrimas al contar una de las experiencias más difíciles de su vida. El pedido de una familia, una promesa y un encuentro que lo marcó para siempre.

Diego Topa se quebró al recordar una emotiva experiencia con los padres de una fanática: Fue lo más fuerte que viví
Diego Topa se quebró al recordar una emotiva experiencia con los padres de una fanática: "Fue lo más fuerte que viví"

Diego Topa protagonizó un momento de profunda emoción al recordar una de las experiencias más dolorosas que atravesó a lo largo de su carrera. El reconocido animador infantil se quebró al contar la historia de Milagros, una pequeña fanática que estaba internada en una clínica, y el conmovedor pedido que recibió de sus padres.

Durante una entrevista en La Sillita Podcast, conducido por Gaspi Díaz, el artista abrió su corazón y reveló cómo su trabajo con los chicos lo llevó a vivir situaciones que trascendieron los escenarios y las cámaras.

“Me pasan cosas muy fuertes, posta, fuertes de verdad. Acompañar a una nena a que la desconecten”, expresó Topa, visiblemente movilizado por el recuerdo.

El episodio ocurrió años atrás, cuando el cantante trabajaba en Disney y protagonizaba Junior Express, uno de los programas infantiles que lo convirtió en un referente para miles de chicos.

En aquel momento, los padres de Milagros le habían prometido a su hija que, si lograba superar una operación, la llevarían a conocer a su ídolo. La pequeña estaba tan ilusionada que incluso tenía preparado el vestuario para ese encuentro tan esperado.

Sin embargo, la intervención quirúrgica no tuvo el resultado que la familia esperaba y la nena quedó internada sin poder recuperarse.

Ante esa situación, sus padres decidieron hacer todo lo posible para cumplir la promesa que le habían hecho.

“Los papás sintieron esa cosa de: ‘Le habíamos prometido esto y queremos cumplirle’”, recordó el animador sobre la decisión de la familia.

El conmovedor encuentro de Diego Topa con una nena internada que lo marcó para siempre

La familia de Milagros comenzó una intensa búsqueda para contactar al artista. En una época en la que las redes sociales todavía no tenían el alcance actual, recurrieron a conocidos, llamados telefónicos y hasta a Disney para intentar localizarlo.

Finalmente, el pedido llegó a oídos de Topa, quien no dudó en acercarse a la clínica después de terminar una jornada de grabación de Junior Express en Munro.

“Me buscaron por todos lados. Es decir, a mí me llegó por red humana y pude llegar ahí, aunque ella estaba desconectada. Pero, en algún lugar, sus papás cumplieron con eso”, relató.

Al recordar su llegada al centro médico, el cantante reconoció que se trató de una situación para la que no estaba preparado emocionalmente.

“Fue muy fuerte. Fue una de las cosas más fuertes que viví”, confesó con la voz entrecortada.

Según explicó, cuando ingresó a la habitación se encontró con Milagros en estado vegetativo, con la mirada perdida, mientras sus padres permanecían a su lado atravesando un momento de enorme angustia.

Fue entonces cuando la familia le hizo un pedido que el animador nunca pudo olvidar: querían que le cantara una canción a su hija.

“Los papás estaban ahí con su amor, casi pidiéndome un milagro”, recordó, sin poder disimular su emoción.

Para Topa, acostumbrado a cantar frente a miles de chicos y compartir momentos de alegría con su público, aquella experiencia significó un desafío completamente diferente.

El artista reconoció que interpretar una canción en esas circunstancias fue una de las pruebas más difíciles de su vida. Sin embargo, decidió hacerlo para acompañar a la familia y ayudarla a cumplir el deseo de Milagros.

“Me costó muchísimo, fue la vez que más me costó cantar”, confesó entre lágrimas.

La reflexión de Diego Topa como papá que lo hizo llorar

Hacia el final de su relato, Diego Topa reflexionó sobre el amor de los padres de Milagros y el esfuerzo que hicieron para cumplirle una promesa a su hija, incluso en medio de una situación tan dolorosa.

El cantante explicó que, con el paso del tiempo y después de convertirse en padre, pudo comprender todavía más profundamente lo que aquella familia había intentado hacer.

“Le canté y en algún lugarcito, sus papás cumplieron con lo que ella quería”, expresó.

Y cerró su testimonio con una reflexión que dejó en evidencia cuánto lo había marcado aquella experiencia: Hoy como papá eso entiendo. Los papás hacen todo”.

El relato de Topa generó una fuerte repercusión en las redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron su sensibilidad y se emocionaron al escucharlo recordar uno de los encuentros más difíciles de su trayectoria.

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