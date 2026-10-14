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Escándalo en Chapadmalal: el reclamo de los vecinos contra Darío Giordano y un detalle llamó la atención de todo

En PrimiciasYa revelaron el malestar de los vecinos de Chapadmalal contra Darío Giordano y un dato sobre su emprendimiento que despertó rumores sobre su futuro.

14 oct 2026, 18:20
DARIO GIORNADO
DARIO GIORNADO

En PrimiciasYa (América TV) dieron detalles de la preocupación que generó la presencia de Darío Giordano y su mujer en Chapadmalal. Una vecina aseguró que varios residentes impulsan una junta de firmas y afirmó que el emprendimiento gastronómico tendría un cartel de venta.

Durante el programa, Marina Calabró y Marcela Coronel compartieron mensajes que circulan en redes sociales y grupos vecinales, mientras una residente de la zona contó qué medidas pretenden impulsar.

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Calabró leyó algunas de las publicaciones que comenzaron a circular en distintos espacios de comunicación vecinal, en las que varios usuarios expresaron su malestar por la presencia de Giordano: "Si les parece vamos a compartir los mensajes que circulan en los distintos foros, grupos de WhatsApp, cuentas de Facebook. Ahí está, miren: 'Que la gente no vaya y lo escrache en el boliche en repudio, 'Debería estar preso este hdp'. 'No hay que ir, simple', dice otro usuario. 'Escuché en la radio que están en Chapa por abrir un resto este año que ella es chef. ¿En qué parte están o está el resto?'. Bueno, hay distintos mensajes".

En ese contexto, Coronel explicó que se había comunicado con representantes del municipio para conocer qué información manejaban sobre la situación. "Me dicen que están al tanto y que están viendo cómo se va desarrollando este escrache a a Darío Giordano y a su mujer", contó.

Qué reclaman los vecinos y qué pasará con el emprendimiento

Uno de los testimonios más contundentes fue el de Virginia, una vecina de Chapadmalal que dialogó con el ciclo de espectáculos y describió la preocupación que, según afirmó, existe entre algunas familias del barrio.

La mujer sostuvo que varias madres temen que jóvenes interesados en el rubro gastronómico puedan vincularse con la pareja y remarcó que los residentes quieren preservar la tranquilidad de la zona. "Sí, hay muchas madres preocupadas en el barrio porque hay jóvenes que quieren incursionar en la parte de gastronomía, y se ven con con el temor porque dicen que es gente violenta. No quieren saber nada que estén en el barrio, porque el barrio es totalmente pacífico. Y que no van a ser cómplices del silencio", sostuvo la vecina.

Además, Virginia adelantó que los residentes buscarían formalizar su reclamo mediante una presentación ante las autoridades policiales y municipales. "No quieren que estén en el barrio. Por eso van a juntar firmas para presentar tanto en la comisaría, de acá, de la zona como también en el municipio para que se vayan de acá. Para que no estén más acá. Que vendan y se vayan de acá del barrio porque no son este para nada agradables. Inclusive hasta los mismos vecinos me empezaron a decir que revise la basura del lugar y está lleno de bebidas alcohólicas", agregó.

Otro de los aspectos que llamó la atención fue la situación del emprendimiento gastronómico que, según se comentó, estaría vinculado a la pareja. Virginia aseguró que el inmueble ya tendría colocado un cartel de venta y que no observó movimiento en el lugar durante la jornada en la que habló con el programa.

La situación se da en medio de la repercusión que generó el testimonio de Valentín Yankelevich, quien denunció haber sufrido violencia física y verbal durante su infancia. Sus declaraciones pusieron a Giordano bajo la atención mediática.

     

 

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