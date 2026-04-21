Diego Topa se hizo un retoque estético en la cara y la foto causó impacto: “10 años menos”

Entre los mensajes que más se repitieron se destacaron frases como “Natural y espléndido”, “Increíble”, “Excelente cambio, le dio aire y frescura al rostro” y el infaltable “Te amamos Topa”, dejando en claro el cariño intacto del público.

Así, sin haber hecho demasiado ruido ni anuncios previos, Diego Topa volvió a ser tema de conversación en redes sociales, esta vez no por un nuevo proyecto artístico, sino por una renovación estética que no pasó inadvertida y que reafirma la importancia del cuidado personal en figuras tan expuestas.

Diego Topa - Un mundo de colores

Por qué insólito motivo le prohibieron a Diego Topa ir al jardín de su hija

Diego Topa atraviesa una etapa muy especial junto al crecimiento de su hija Mitai, quien el año pasado cumplió cinco años. En ese contexto, durante su paso por el programa La noche perfecta de El Trece, el animador infantil terminó contando una situación tan insólita como divertida: el motivo por el cual le prohibieron seguir ingresando al jardín de la niña.

En diálogo con Sebastián Wainraich, el conductor sorprendió al relatar cómo fue que su presencia en la etapa de adaptación terminó generando un verdadero problema dentro del establecimiento educativo.

“Cuando arrancó Mitaí el jardín, uno tiene que acompañarla para hacer la adaptación. Y bueno, empecé a ir. Y la verdad es que yo la empecé a pasar bomba”, contó Diego Topa entre risas, dejando en claro que lejos de sufrir la situación, él la disfrutaba casi tanto como su hija.

Acto seguido, profundizó aún más en el costado más descontracturado de la experiencia: “La adaptación después fue por mí porque yo no me quería ir. ¡No saben lo divertido que es el jardín, chicos! Te olvidas de todo, empezas a jugar y la verdad es que yo la pasé bien”, agregó, provocando la risa del conductor.

Embed

Sin embargo, lo que empezó como una simple presencia de acompañamiento terminó generando una situación inesperada. Según contó el propio artista, la energía que traía al aula junto a los chicos fue tanta que las autoridades del jardín tomaron una decisión.

“Me pidieron que por favor vea de no ir más y que venga su otro papá para poder hacer la separación más simple. Y bueno, lo tuve que hacer...”, reveló Topa, explicando que el pedido llegó justamente para facilitar el proceso de adaptación de la pequeña.

Ante la consulta de Wainraich sobre si le resultaba difícil no poder asistir al jardín, el animador respondió con total honestidad y humor: “Sí, para mi, no para ella. Ella se adaptó rapidísimo, el problema era yo”.

Lejos de mostrarse angustiado, Diego Topa cerró la anécdota resaltando lo que significa para él el contacto con los más chicos en esa rutina diaria: “Me encanta levantarme, prepararle el desayuno y llevarla al jardín. Para mi es como un programa de televisión porque llego y están todos los nenes: ¡¡¡Hola Topa!!! ¡Es una locura el jardín!”, concluyó entre risas, dejando en evidencia la energía que le transmiten los chicos cada mañana.